Congreso recibe iniciativa para prohibir doble nacionalidad a candidatos a Presidencia y gubernaturas

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Senado. Foto: Cuartoscuro.

Este domingo 30 de agosto de 2026, el Senado de la República recibió la iniciativa de reforma constitucional enviada por el Ejecutivo Federal para establecer el requisito de nacionalidad única para quienes aspiren a la Presidencia de la República o a una gubernatura.

La propuesta, firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum y remitida por la Secretaría de Gobernación, plantea reformar y adicionar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Senado recibe iniciativa para prohibir doble nacionalidad

La recepción de la iniciativa sobre doble nacionalidad fue informada este domingo por Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, a través de su cuenta de X.

Quiero comunicar que el día de hoy recibimos del Ejecutivo Federal la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Nacionalidad Única para el Ejercicio… pic.twitter.com/nIzSL7or90 — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) August 30, 2026

En el mensaje, la legisladora señaló que el Ejecutivo Federal envió la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Nacionalidad Única para el Ejercicio de la Titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales”.

Castillo Juárez explicó que la propuesta está dirigida a quienes busquen ejercer la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales, es decir, a las personas que quieran ser Presidenta, Presidente, Gobernadora o Gobernador.

De acuerdo con el mensaje publicado por la presidenta de la Mesa Directiva, la reforma constitucional busca garantizar que quien ejerza la titularidad de estos poderes no tenga doble nacionalidad y, por tanto, evitar un posible conflicto de interés con una nación extranjera.

La legisladora también informó que la iniciativa será remitida a la Cámara de Diputados para su dictamen, por lo que continuará ahí el proceso legislativo correspondiente.

¿Qué busca la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal?

El proyecto tiene como eje la “Nacionalidad Única para el Ejercicio de la Titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales”. Para ello, propone reformar y adicionar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.

La documentación remitida establece que las modificaciones están relacionadas con el ejercicio de la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales. En ese sentido, la propuesta busca que quienes ocupen estos cargos cuenten con una sola nacionalidad.

Los artículos que plantea modificar corresponden a disposiciones constitucionales relacionadas con los poderes ejecutivos.

El artículo 82 se refiere a los requisitos para ejercer la Presidencia de la República; el artículo 116 establece bases para la organización de los poderes de los estados, incluido su Poder Ejecutivo; y el artículo 122 contiene disposiciones sobre la Ciudad de México.

De acuerdo con la explicación difundida por Castillo Juárez, el objetivo de la reforma sobre nacionalidad única es que la persona que ejerza la titularidad de estos poderes no tenga doble nacionalidad. La legisladora vinculó esta condición con la intención de evitar conflictos de interés con una nación extranjera.

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