Examen de control presencial de la UNAM se realizará del 12 al 19 de agosto

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Examen de control presencial de UNAM será del 12 al 19 de agosto| Foto:Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó el procedimiento para participar en el Examen de Control Presencial, como parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1, luego de las irregularidades detectadas en el examen en línea.

Los aspirantes deberán revisar si alcanzaron el puntaje mínimo, obtener su cita en “TU SITIO” y acudir a la sede correspondiente. El examen se aplicará del 12 al 19 de agosto de 2026 en Guanajuato, Oaxaca, Baja California y Ciudad de México.

Fechas del Examen de Control Presencial de la UNAM

La UNAM detalló que el Examen de Control Presencial se realizará en las siguientes fechas y sedes:

León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto

12 y 13 de agosto Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto

13 de agosto Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto

15 y 16 de agosto Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto

La aplicación comenzará el miércoles 12 de agosto en León y terminará el miércoles 19 de agosto de 2026 en la Ciudad de México.

La UNAM informa a las y los aspirantes el procedimiento para participar en el Examen de Control Presencial como parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1 👇. pic.twitter.com/6Q8rC8mGq8 — UNAM (@UNAM_MX) August 5, 2026

Cómo registrarse: consulta del puntaje mínimo desde el 5 de agosto

A partir del miércoles 5 de agosto, los aspirantes podrán consultar los listados por programa, entidad académica y modalidad.

En esos listados aparecerá el puntaje mínimo requerido para ser candidato a presentar el Examen de Control Presencial.

La información estará disponible en el micrositio del Concurso de Selección Licenciatura 2026: https://www.dgae.unam.mx/Licenciatura2026/licenciatura2026.html

Citas para el examen estarán disponibles el 7 de agosto

A partir del viernes 7 de agosto, quienes cumplan con el puntaje mínimo podrán ingresar con su clave personal a “TU SITIO”, dentro del mismo micrositio.

Ahí podrán obtener su cita para el examen. El documento incluirá la fecha, horario, sede, croquis de ubicación y documentación requerida.

La Universidad indicó que, en caso de dudas o aclaraciones, los aspirantes podrán ingresar a: https://ayuda-aspirante.dgae.unam.mx

También recordó que el folio protege los datos personales, por lo que no debe compartirse con personas ajenas a la Universidad.

El lunes, la máxima casa de estudios adelantó que hoy daría a conocer la información sobre las fechas y sedes del examen de control; además, publicó las fechas del próximo ciclo escolar.

Inicio de clases para estudiantes de nuevo ingreso

A través de un comunicado, se detalló que se procurará que el inicio de clases para estudiantes de primer ingreso del ciclo escolar 2026-2027/1 sea para el lunes 31 de agosto de 2026. La medida aplicará tanto para aspirantes que ingresaron por pase reglamentado como para aquellos admitidos mediante concurso de selección.

Para los estudiantes que ya forman parte de la UNAM, se acordó que el reinicio de clases será el lunes 17 de agosto de 2026.

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