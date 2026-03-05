SRE reporta evacuación de 321 mexicanos desde Medio Oriente

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters / Ilustrativa

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las embajadas de México en Medio Oriente continúan operando en estado de alerta y mantienen contacto permanente con las y los connacionales en la región. Hasta el momento, la dependencia señaló que no hay personas mexicanas afectadas en su integridad física.

De acuerdo con la Cancillería, 321 personas mexicanas han sido evacuadas mediante rutas terrestres seguras desde distintos países de la zona.

Evacuaciones se realizaron desde varios países de la región

Las salidas se realizaron desde:

Israel

Jordania

Emiratos Árabes Unidos

Irán

Líbano

Qatar

La SRE indicó que la cifra podría seguir aumentando, ya que hay más personas mexicanas programadas para salir con apoyo de las representaciones diplomáticas. Además, algunos países comenzaron a abrir total o parcialmente su espacio aéreo, lo que facilita nuevas evacuaciones.

SRE pide a mexicanos seguir recomendaciones de autoridades locales

La Cancillería reiteró el llamado a las y los mexicanos que aún permanecen en la región a seguir las recomendaciones de las autoridades locales y mantener las debidas precauciones para evitar riesgos a su integridad.

Asimismo, reconoció la labor del personal diplomático mexicano desplegado en zonas de alta complejidad, quienes brindan asistencia directa a la comunidad mexicana.

Teléfonos de emergencia de embajadas de México en Medio Oriente

Las autoridades recordaron los números de emergencia disponibles para connacionales:

Embajada en Irán

☎️ +989121224463

Embajada en Israel

☎️ 054-316-6717

Embajada en Jordania

☎️ 0778 00 0494

Embajada en Qatar

☎️ 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita

☎️ +966557539374

Embajada en Kuwait

☎️ +965 9401 6333

Embajada en Emiratos Árabes Unidos

☎️ 504 54 0273

Embajada en Líbano

☎️ 03 044 598

Oficina de representación en Palestina

☎️ +972 54 447 0095

