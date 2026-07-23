SRE y FGR violentaron ley al reservar información de Rocha, “Mayo” y DEA: expertos

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La reserva de información por cinco años en casos emblemáticos que vinculan a gobiernos con el narcotráfico, carece de sustento y violenta la Ley de Transparencia.

“La prueba de daño no era exhaustiva conforme a los lineamientos para la clasificación de la información”

Salvador Romero Espinosa / presidente IMET

En el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) restringió los documentos sin explicar por qué publicarlos generaría un daño.

“Esta prueba de daño es hoy en día el requisito indispensable, esencial, para clasificar información pública… tienes que hacerlo documento por documento, expediente por expediente, incluso, hoja por hoja. Y en esta clasificación que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores lo hace de manera general, eso violenta los lineamientos”

Salvador Romero Espinosa / presidente IMET

Incluso, la secretaría a cargo de Roberto Velasco violentó el derecho humano a la información y dejó espacio para la sospecha.

“Lo que debió haber hecho Relaciones Exteriores era identificar uno por uno y decir ‘este no porque el daño que se generaría con este en particular es este; con este en particular es este’. Esta es una omisión o una deficiencia de la prueba de daño”

Salvador Romero Espinosa / presidente IMET

En el caso de la muerte de dos agentes de la DEA en Chihuahua y de las comunicaciones sobre el traslado ilegal de Ismael “Mayo” Zambada a Estados Unidos, tanto Relaciones Exteriores como la Fiscalía General de la República (FGR), incumplieron con la obligación de máxima publicidad establecida en la Ley de Transparencia.

“La ley es muy clara, no puedes reservar la totalidad de un expediente”

Julieta del Río / excomisionada INAI

La legislación establece que, ante la reserva, se deben crear versiones públicas de los documentos solicitados.

“Hay información que podría reservarse porque pudiera poner en riesgo la conducción de las investigaciones, la reserva es la excepción, eso no implica que se tenga que reservar toda la información”

Sarahí Salvatierra / coordinadora Programa de Rendición de Cuentas FUNDAR

Los términos para reservar la información son de cinco años, pero podrían prolongarse por otros cinco. En esta nueva era de transparencia para el pueblo, esa decisión está en manos de las propias autoridades.

“En el INAI reordenamos a la Fiscalía, recordarán ustedes, que entregara cuestionarios de audiencias en el caso Odebrecht… ordenamos que abrieran casos de Segalmex, independientemente que estuviera un proceso en curso”

Julieta del Río / excomisionada INAI

La opacidad no es exclusiva de grandes casos de corrupción o crimen. De eso le hablaremos en una segunda entrega.

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