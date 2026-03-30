Primer diálogo del TMEC deja fuera aranceles; farmacéutico y cárnico marcan la agenda

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Revisión del T-MEC se dividirá en 3 mesas: Marcelo Ebrard. Foto: Cuartoscuro

La primera ronda de diálogo entre México y Estados Unidos rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se llevó a cabo sin abordar el tema de aranceles, confirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien explicó que el enfoque inicial fue establecer una visión común sobre el futuro del acuerdo comercial.

El funcionario detalló que, en esta etapa, las conversaciones se centraron en resaltar los beneficios del tratado vigente desde 2020 y en fortalecer la integración económica de la región, dejando para otra mesa la discusión específica sobre tarifas comerciales.

“Todavía la primera ronda no fue sobre específicos aranceles, eso está como en otra mesa (…) el Tratado ha sido un gran negocio para los dos países”, señaló Ebrard.

México propone mantener libre de aranceles el comercio regional

El titular de la Secretaría de Economía subrayó que la postura de México es clara: mantener el comercio sin aranceles entre ambos países y evitar medidas que afecten los fundamentos del acuerdo.

“México propone que no haya aranceles entre México y Estados Unidos (…) nuestro planteamiento es que se renueve el tratado, que no haya aranceles entre nosotros”, afirmó.

Ebrard agregó que, aunque el acuerdo puede enriquecerse, se debe cuidar su estructura base, especialmente tras haber demostrado resiliencia durante la pandemia de COVID-19.

Farmacéutica y sector cárnico, ejes clave en la revisión del T-MEC

Más allá de los aranceles, el funcionario explicó que en esta primera ronda cobraron relevancia sectores estratégicos como el farmacéutico y el cárnico, donde existe una alta dependencia de insumos provenientes de otras regiones.

“Cada vez es más importante la conversación sobre cómo vamos a reducir la dependencia (…) en sectores como el farmacéutico”, indicó.

En el caso de la industria alimentaria, advirtió sobre la vulnerabilidad en insumos clave:

“Toda la industria cárnica (…) depende de aminoácidos. Y otra vez, la dependencia, 82%. Si se interrumpe, no podríamos garantizar la alimentación”, explicó.

Buscan fortalecer la autosuficiencia en América del Norte

Ebrard señaló que uno de los objetivos centrales de la revisión del T-MEC será impulsar la autosuficiencia regional, mediante la coordinación entre México, Estados Unidos y Canadá para sustituir importaciones en sectores estratégicos.

El funcionario emitió estas declaraciones tras participar en el lanzamiento del Portal del Sistema de Vinculación IMPI–COFEPRIS, donde reiteró que el proceso de revisión del tratado avanzará por etapas, con distintos temas en mesas separadas.

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