Organizaciones y gremios se suman a la CNTE; amagan con paro nacional

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Gremios y organizaciones respaldan protesta de la CNTE. Foto: Cuartoscuro

Organizaciones sociales, trabajadores del campo, gremios sindicales y comerciantes anunciaron su respaldo a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y advirtieron que podrían sumarse a las movilizaciones magisteriales en distintos estados del país.

Además, adelantaron que si el Gobierno federal no logra acuerdos con el magisterio, impulsarán acciones de protesta a nivel nacional a partir del próximo 11 de junio.

Organizaciones se declaran en “máxima alerta” por conflicto de la CNTE

Durante una conferencia de prensa realizada en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), representantes de diversas organizaciones respaldaron las exigencias de la CNTE y pidieron una solución al conflicto.

Rubén Sarabia, integrante de la Unión Nacional de Trabajadores del Campo, aseguró que atender las demandas del magisterio es fundamental.

“Es hora de resolver las demandas de la CNTE, como un punto de partida para la reconstrucción de las bases culturales y materiales de nuestra patria”.

El dirigente informó que diversas agrupaciones se mantienen en alerta ante el desarrollo de las negociaciones entre el Gobierno federal y los docentes.

“Nuestras organizaciones han decidido declararse en máxima alerta. Todos debemos estar claros, de no llegar a una salida que las y los trabajadores de la CNTE consideren propia, vamos a acompañar sus movilizaciones en buena parte del país haciendo uso de todas las formas de resistencia y desobediencia civil”.

Advierten bloqueos nacionales si no hay solución antes del 11 de junio

La advertencia más contundente provino de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, que planteó la posibilidad de realizar bloqueos en diferentes puntos del país.

Álvaro López afirmó que la organización, con presencia en 30 estados, respaldará las acciones de presión si no existe una respuesta favorable para el magisterio.

“Si el gobierno no se sienta a dialogar, si el gobierno no atiende las legítimas demandas del magisterio, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas que estamos presentes en 30 estados de la República hemos acordado que si llegan sin solución y sin diálogo al día 11, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas hará un bloqueo nacional de carreteras y casetas y de todo lo que podamos”.

Asamblea de Barrios instalará campamentos en apoyo a docentes

En la Ciudad de México, la Asamblea de Barrios anunció que se sumará a las movilizaciones de la CNTE mediante la instalación de campamentos de apoyo.

Raquel Almanza señaló que buscan acompañar de manera permanente a los maestros durante sus protestas.

“Como solidaridad nosotros pensamos instalar dos campamentos también para estar de manera constante con los compañeros de la CNTE, creemos que es necesario parar la represión y sobre todo a la criminalización de la que estamos sujetos todos los movimientos sociales”.

CNTE insiste en reunión directa con Claudia Sheinbaum

Por su parte, la representación de la CNTE reiteró que las mesas de diálogo realizadas con funcionarios federales no han generado avances.

Luis Torres, de la Sección 22, aseguró que las negociaciones han servido únicamente para prolongar el conflicto.

“Esas mesas han sido nada más de dilación, no hay compromiso alguno de parte de estos secretarios que se sientan con la Comisión Nacional Única de Negociación, ni la SEP, ni Hacienda prometieron, fue la presidenta la que prometió por eso la CNTE exige que sea la presidenta la que atienda a la comisión”.

La organización mantiene su exigencia de sostener una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar sus demandas.

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