Detienen a otro presunto implicado en el asesinato de Carlos Manzo; suman 32

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Detienen a otro implicado en el asesinato de Carlos Manzo. Foto: FGR/Cuartoscuro

Omar García Harfuch informó sobre la detención de Alexis “N”, señalado como presunto integrante de la estructura criminal relacionada con el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

La captura se realizó en Zapopan, Jalisco, como parte de las investigaciones por el homicidio del expresidente municipal. De acuerdo con las autoridades, con esta acción suman 32 personas detenidas por su presunta relación con el crimen.

En seguimiento a las labores de investigación por el lamentable homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, personal de @FiscaliaMich, Secretaría de Seguridad de Michoacán @SSPCMexico y @FGRMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ cumplimentaron una orden de… pic.twitter.com/xWBzzgnjYk — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 9, 2026

¿Qué informó Harfuch sobre la detención de Alexis “N”?

A través de redes sociales, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional cumplimentó una orden de aprehensión contra Alexis “N”.

El detenido fue localizado en Zapopan, Jalisco, y posteriormente quedó a disposición de las autoridades correspondientes, Harfuch agradeció la colaboración de las autoridades de Jalisco y del gobernador Pablo Lemus para concretar la detención.

En operativo coordinado con la @SSeguridadMich, @SSPCMexico, @FGRMexico, @DEFENSAMX, @SEMAR_mx y @GN_MEXICO_, cumplimentamos orden de aprehensión contra Alexis “N”, señalado como uno de los autores intelectuales del homicidio del presidente municipal de Urupan, Carlos Manzo. https://t.co/p4GMnwUqhm — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) September 9, 2026

De acuerdo con la información difundida por el funcionario federal, Alexis “N” es identificado como operador regional de un grupo delictivo en Uruapan, Michoacán.

Las autoridades señalan que habría asumido funciones dentro de dicha estructura después de la detención de Jorge Armando “N”, alias el “Licenciado”, identificado como uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio de Carlos Manzo.

¿Quiénes son los detenidos por el caso Carlos Manzo?

De acuerdo con información presentada por la Fiscalía de Michoacán, la estructura investigada estaría integrada por personas que presuntamente desempeñaban diferentes funciones.

¿Quiénes son los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo? Foto: FGE Michoacán

Entre los señalados se encuentran:

Presunto autor intelectual

Jorge Armando “N”, alias “Licenciado”: las autoridades lo identifican como presunto autor intelectual del homicidio.

Presuntos reclutadores y ejecutores

Jaciel Antonio “N”, alias “Pelón” : señalado como presunto reclutador

: señalado como presunto reclutador Alan “N”: identificado por las autoridades como presunto ejecutor

Presuntos jefes de célula y operadores

Alejandro Baruc “N”, alias “AK-OZ” : señalado como presunto jefe de célula

: señalado como presunto jefe de célula Gerardo “N”, alias “Congo” : considerado por las autoridades como presunto operador del CJNG en la región

: considerado por las autoridades como presunto operador del CJNG en la región Wendy Fabiola “N”, alias la “Tía” : identificada como presunta operadora de la organización

: identificada como presunta operadora de la organización Ulises “N”

Josué Eulogio “N”

Samuel “N”: quien se desempeñaba como director de Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan

Funcionarios señalados por presunta filtración de información

Dentro de las investigaciones también aparecen personas señaladas por las autoridades por presuntamente proporcionar información a integrantes de la estructura criminal.

Héctor Hugo “N”, alias “Manuel” : exservidor público adscrito a la Fiscalía Regional de Uruapan

: exservidor público adscrito a la Fiscalía Regional de Uruapan Juan Luis “N”, alias “Comandante Gary”: elemento de la Guardia Civil de Michoacán

Según las investigaciones, ambos presuntamente habrían proporcionado información relacionada con operativos y órdenes de aprehensión a integrantes del grupo criminal.

Suman 32 detenidos por el asesinato de Carlos Manzo

Con la captura de Alexis “N”, las autoridades reportaron que el número de personas detenidas por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo asciende a 32.

La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y esclarecer la estructura que, de acuerdo con las autoridades, estaría relacionada con el homicidio del exalcalde de Uruapan.

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