¿Te vas de vacaciones? Evita así ser víctima de “La Patrona”, el fraude que alerta a las autoridades

| 11:57 | J.L. Márquez | Uno TV
La Patrona
Alertan por fraude en vacaciones. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alerta a la población sobre el fraude de “La Patrona”, en el que los delincuentes se hacen pasar por el empleador de las trabajadoras domésticas para pedirles dinero u objetos de valor. Durante el periodo vacacional suelen incrementarse los casos de este tipo de estafas.

¿Qué es el fraude de “La Patrona”?

De acuerdo con la SSC-CDMX, el fraude de “La Patrona” consiste en un engaño en el que los delincuentes se hacen pasar por los empleadores de trabajadores del hogar, argumentando una supuesta emergencia y piden apoyo económico inmediato como transferencias bancarias, datos personales o la entrega de objetos de valor.

También pueden suplantar la identidad de familiares o personas cercanas a las víctimas, o fingir que conocen a la persona presuntamente involucrada en un accidente.

En este tipo de estafas se inventan situaciones críticas como accidentes, problemas legales, urgencias médicas o incluso amenazas a la seguridad para crear pánico y urgencia, y así la víctima caiga más rápido sin pensar mucho en lo que está pasando.

La estafa se ha sofisticado por la información que obtienen los delincuentes a través de las publicaciones de sus víctimas en redes sociales; esto les permite conocer detalles personales, con lo cual su engaño gana más credibilidad.

Recomendaciones para no caer en el fraude de “La Patrona”

  • Establecer códigos de seguridad con palabras clave entre empleadores y personal de confianza para validar cualquier situación de emergencia
  • Capacitar al personal sobre este tipo de fraudes y dejar claro que nunca se solicitarán recursos económicos sin verificación directa
  • Verificar la información ante cualquier llamada o mensaje sospechoso
  • Evitar compartir datos sensibles, rutinas o información familiar en redes sociales
  • Mantener la calma, no actuar bajo presión y corroborar la información
  • Activar identificadores de llamadas o filtros antispam
  • Denunciar intentos de fraude de forma inmediata

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Cómo acceder a una vivienda sin cotizar al Infonavit mediante Vivienda para el Bienestar

Nacional

Cómo acceder a una vivienda sin cotizar al Infonavit mediante Vivienda para el Bienestar

Gobierno de México declinó invitación a cumbre de EE. UU.; Sheinbaum explica el motivo

Nacional

Gobierno de México declinó invitación a cumbre de EE. UU.; Sheinbaum explica el motivo

CNDH reconoce que elaboró una recomendación sobre Escuelas Normales Rurales, pero dice que no fue publicada

Nacional

CNDH reconoce que elaboró una recomendación sobre Escuelas Normales Rurales, pero dice que no fue publicada

Maru Campos critica a Morena por no aplicar el mismo rigor en el caso de Marina del Pilar

Nacional

Maru Campos critica a Morena por no aplicar el mismo rigor en el caso de Marina del Pilar

Etiquetas: , ,