¿Te vas de vacaciones? Evita así ser víctima de “La Patrona”, el fraude que alerta a las autoridades

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Alertan por fraude en vacaciones. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alerta a la población sobre el fraude de “La Patrona”, en el que los delincuentes se hacen pasar por el empleador de las trabajadoras domésticas para pedirles dinero u objetos de valor. Durante el periodo vacacional suelen incrementarse los casos de este tipo de estafas.

¿Qué es el fraude de “La Patrona”?

De acuerdo con la SSC-CDMX, el fraude de “La Patrona” consiste en un engaño en el que los delincuentes se hacen pasar por los empleadores de trabajadores del hogar, argumentando una supuesta emergencia y piden apoyo económico inmediato como transferencias bancarias, datos personales o la entrega de objetos de valor.

También pueden suplantar la identidad de familiares o personas cercanas a las víctimas, o fingir que conocen a la persona presuntamente involucrada en un accidente.

En este tipo de estafas se inventan situaciones críticas como accidentes, problemas legales, urgencias médicas o incluso amenazas a la seguridad para crear pánico y urgencia, y así la víctima caiga más rápido sin pensar mucho en lo que está pasando.

La estafa se ha sofisticado por la información que obtienen los delincuentes a través de las publicaciones de sus víctimas en redes sociales; esto les permite conocer detalles personales, con lo cual su engaño gana más credibilidad.

Recomendaciones para no caer en el fraude de “La Patrona”

Establecer códigos de seguridad con palabras clave entre empleadores y personal de confianza para validar cualquier situación de emergencia

entre empleadores y personal de confianza para validar cualquier situación de emergencia Capacitar al personal sobre este tipo de fraudes y dejar claro que nunca se solicitarán recursos económicos sin verificación directa

sobre este tipo de fraudes y dejar claro que nunca se solicitarán recursos económicos sin verificación directa ⁠ Verificar la información ante cualquier llamada o mensaje sospechoso

ante cualquier llamada o mensaje sospechoso Evitar comparti r datos sensibles , rutinas o información familiar en redes sociales

, rutinas o información familiar en redes sociales Mantener la calma , no actuar bajo presión y corroborar la información

, no actuar bajo presión y corroborar la información Activar identificadores de llamadas o filtros antispam

o filtros antispam Denunciar intentos de fraude de forma inmediata

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