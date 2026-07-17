¿Te vas de vacaciones? Evita así ser víctima de “La Patrona”, el fraude que alerta a las autoridades
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alerta a la población sobre el fraude de “La Patrona”, en el que los delincuentes se hacen pasar por el empleador de las trabajadoras domésticas para pedirles dinero u objetos de valor. Durante el periodo vacacional suelen incrementarse los casos de este tipo de estafas.
¿Qué es el fraude de “La Patrona”?
De acuerdo con la SSC-CDMX, el fraude de “La Patrona” consiste en un engaño en el que los delincuentes se hacen pasar por los empleadores de trabajadores del hogar, argumentando una supuesta emergencia y piden apoyo económico inmediato como transferencias bancarias, datos personales o la entrega de objetos de valor.
También pueden suplantar la identidad de familiares o personas cercanas a las víctimas, o fingir que conocen a la persona presuntamente involucrada en un accidente.
En este tipo de estafas se inventan situaciones críticas como accidentes, problemas legales, urgencias médicas o incluso amenazas a la seguridad para crear pánico y urgencia, y así la víctima caiga más rápido sin pensar mucho en lo que está pasando.
La estafa se ha sofisticado por la información que obtienen los delincuentes a través de las publicaciones de sus víctimas en redes sociales; esto les permite conocer detalles personales, con lo cual su engaño gana más credibilidad.
Recomendaciones para no caer en el fraude de “La Patrona”
- Establecer códigos de seguridad con palabras clave entre empleadores y personal de confianza para validar cualquier situación de emergencia
- Capacitar al personal sobre este tipo de fraudes y dejar claro que nunca se solicitarán recursos económicos sin verificación directa
- Verificar la información ante cualquier llamada o mensaje sospechoso
- Evitar compartir datos sensibles, rutinas o información familiar en redes sociales
- Mantener la calma, no actuar bajo presión y corroborar la información
- Activar identificadores de llamadas o filtros antispam
- Denunciar intentos de fraude de forma inmediata
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