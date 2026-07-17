Detención de Ernesto Ruffo reaviva debate sobre la justicia en México: Julián LeBarón

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La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, volvió a encender el debate sobre la imparcialidad del sistema de justicia en México. Para el activista Julián LeBarón, más allá de las acusaciones contra el exmandatario, el principal problema es la falta de credibilidad en las instituciones encargadas de investigar y procurar justicia, como lo declaró en entrevista para el noticiero “A las nueve en Uno”.

La reciente detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, generó reacciones en distintos sectores políticos y sociales, donde una de las principales preocupaciones no gira únicamente en torno a las acusaciones que enfrenta el exmandatario, sino a la confianza de la ciudadanía en las instituciones responsables de impartir justicia.

Durante la entrevista, el activista Julián LeBarón, quien además impulsa un proyecto político con Somos México, consideró que el caso evidencia una crisis de credibilidad en el sistema de procuración de justicia del país.

Si bien aclaró que no cuenta con elementos para determinar si Ruffo es responsable o no de los hechos que se le imputan, sostuvo que el problema de fondo es que gran parte de la sociedad ha dejado de confiar en la objetividad de las investigaciones.

“No sabemos si es culpable, pero nadie cree en las instituciones“

LeBarón señaló que corresponde a las autoridades determinar si las acusaciones contra Ernesto Ruffo tienen sustento jurídico.

“Realmente creo que no tenemos datos al respecto. Es posible que todo lo que se le acuse al exgobernador sea cierto, que tengan los datos y que haya actuado mal.”

Sin embargo, afirmó que la discusión pública ha quedado marcada por la desconfianza hacia las instituciones.

“El problema fatal que tenemos con nuestras instituciones, todos los mexicanos, es que ya nadie cree que es objetivo y que es honesto lo que se hace con la Fiscalía y con el sistema de justicia.”

Para el activista, ese contexto provoca que cada caso de alto perfil sea recibido con dudas sobre la imparcialidad de las investigaciones.

La confianza en la Fiscalía, en el centro del debate

Durante la conversación con Pablo Valdes y Sandra Moreno en entrevista para Unotv.com, LeBarón insistió en que la credibilidad institucional representa uno de los mayores desafíos para el país.

A su juicio, independientemente de quién sea el investigado, las instituciones deben generar certeza de que las investigaciones se realizan con apego a la ley y sin motivaciones políticas.

Sus declaraciones se producen mientras el caso de Ernesto Ruffo continúa desarrollándose en el ámbito judicial.

Hasta ahora, las autoridades competentes mantienen abiertas las investigaciones y será el proceso legal el que determine la situación jurídica del exgobernador.

Somos México respalda el posicionamiento

LeBarón explicó que el partido Somos México, con el que busca construir un proyecto político en Chihuahua, también ha expresado preocupación por el caso del exgobernador bajacaliforniano.

En ese contexto, señaló que uno de los principales objetivos de su participación política es impulsar instituciones que, desde su perspectiva, recuperen la confianza ciudadana.

“Las instituciones nos han dejado a las familias en la absoluta indefensión.”

Agregó que esa situación, afirmó, motiva su decisión de participar en la vida pública.

“Creo que todos tenemos la responsabilidad de luchar para que nuestras familias y nuestro estado sean respetados.“

El caso Ernesto Ruffo sigue bajo proceso

La situación jurídica de Ernesto Ruffo Appel continúa en desarrollo y serán las autoridades competentes las encargadas de determinar, conforme al debido proceso, si existen elementos suficientes para acreditar las acusaciones en su contra.

Las declaraciones de Julián LeBarón corresponden a su opinión sobre el funcionamiento del sistema de justicia y no constituyen una resolución judicial ni acreditan responsabilidad alguna del exgobernador.

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