Infonavit ofrece descuento de hasta 50% para liquidar tu crédito: así puedes obtenerlo

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Infonavit. Foto: Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con un programa de descuento del 50% para la liquidación anticipada del crédito, mediante el cual algunos acreditados pueden pagar sólo una parte del saldo pendiente y concluir el financiamiento, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el instituto.

Este beneficio forma parte del programa de Descuento por Liquidación Anticipada, con el que el Infonavit busca incentivar el pago oportuno de los créditos hipotecarios. De acuerdo con las políticas vigentes del programa, el descuento puede aplicarse únicamente a las personas que sean elegibles conforme a la normativa del instituto.

¿Quién puede obtener el descuento del 50% en Infonavit?

Para acceder al programa, el acreditado debe cumplir, entre otros, con las siguientes condiciones:

Tener un saldo pendiente igual o menor al 25% del saldo original de su crédito

de su crédito Ser elegible conforme a las reglas vigentes del programa establecidas por el Infonavit

El instituto revisa la situación de los créditos el día 1 de cada mes. Si el financiamiento cumple con el requisito del saldo pendiente, calcula el monto que deberá pagarse para obtener el beneficio.

Posteriormente, a partir del día 10 de cada mes, el monto con descuento se publica en Mi Cuenta Infonavit, dentro del apartado Mi Crédito, sección Saldos y movimientos, en Opciones de pago. También puede consultarse en un Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o mediante Infonatel.

El organismo precisa que el importe se calcula de manera individual para cada acreditado y puede variar de un mes a otro, ya que depende de las condiciones autorizadas para el programa.

¿Cómo se aplica el beneficio?

Una vez que el acreditado conoce el monto a liquidar con descuento, deberá cubrirlo en un solo pago.

El pago debe realizarse:

Durante el mismo mes en que se publicó el monto con descuento

A más tardar el último día hábil del mes

En cualquiera de los bancos autorizados por el Infonavit

Utilizando el número de crédito de 10 dígitos como referencia de pago

El instituto recomienda conservar el comprobante de pago y, de ser posible, imprimir la información donde aparece el monto autorizado para la liquidación.

¿Qué ocurre si pagas una cantidad distinta?

Las políticas del programa establecen distintos escenarios para quienes no cubran exactamente el monto indicado.

Si el acreditado paga menos de la cantidad autorizada, el descuento no se aplicará y el dinero únicamente será abonado al saldo del crédito. Posteriormente podrá verificar en el siguiente mes si vuelve a ser candidato al beneficio.

En cambio, si paga más del monto autorizado, pero sin cubrir el saldo total del crédito, el descuento se aplicará únicamente sobre el saldo pendiente y el excedente no será reembolsado.

¿Qué créditos no participan en el programa?

El Infonavit señala que el descuento por liquidación anticipada no aplica para algunos esquemas de financiamiento, entre ellos:

Infonavit Total

Infonavit Total AG

Mejoravit

Arrendavit

Tu Casa es Posible

ConstruYO

Fideicomisos

Segundo Crédito

Cumplir Cuenta

Créditos beneficiados con el programa de Responsabilidad Compartida

Asimismo, en los créditos cofinanciados el beneficio únicamente se aplica sobre la parte del financiamiento otorgada por el Infonavit y no sobre el crédito concedido por otra institución financiera.

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