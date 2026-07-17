Inapam no entrega aguinaldo, pero este programa puede darte acceso a esa prestación

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Inapam ayuda a adultos mayores a obtener trabajo. Foto: Cuartoscuro

Las personas de la tercera edad que cuenten con la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) pueden ser parte de una de las modalidades del Servicio de Vinculación Productiva con el que los beneficiarios pueden mantenerse activos laboralmente y, con ello, poder recibir aguinaldo.

¿Cómo hacer para recibir aguinaldo con la tarjeta del Inapam?

Aunque el instituto no ofrece ningún tipo de apoyo económico directamente, mediante el Servicio de Vinculación Productiva ayuda a los adultos mayores a conseguir empleo formal y, con ello, gozar de algunas prestaciones de ley.

Además, el Inapam destaca que las “empresas son las responsables de la contratación, así como de otorgar las prestaciones conforme a la ley”, por lo que se reitera que el instituto no ofrece ningún tipo de aguinaldo o apoyo económico.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

En caso de que los adultos mayores hayan obtenido un empleo formal mediante una de las dos modalidades del Servicio de Vinculación Productiva podrían tener acceso a un aguinaldo.

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo se establece que:

“Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste”

¿Cómo formar parte del Servicio de Vinculación Productiva del Inapam?

El Inapam explica que con el Servicio de Vinculación Productiva se “reconoce la experiencia y capacidades que tienen las personas adultas mayores así contribuye a evitar la discriminación por edad y a mejorar su calidad de vida”.

Se cuenta con dos modalidades:

Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía

Se trata de una actividad voluntaria por la cual reciben una retribución económica voluntaria por parte de las personas usuarias de supermercados en donde empaquetan los artículos.

En esta modalidad no se cuentan con prestaciones, por ende, no cobrarán aguinaldo.

Empleo formal

Con ello se impulsa la incorporación de las personas de la tercera edad a empleos formales. Son las empresas las que se encargan de contratación y pago de los adultos mayores.

Para ser parte de alguno de los dos es necesario:

Presentar credencial INAPAM

Presentar CURP

El horario de servicio de los módulos de vinculación es de 8:00 y 14:00 horas. Además, el trámite es sin costo y presencial.

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