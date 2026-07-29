¿Quiénes son los fundadores de Territorium Life, empresa detrás del polémico examen de la UNAM?

GENERANDO AUDIO...

Territorium Life, empresa detrás del examen de la UNAM. Foto Cuartoscuro

La empresa Territorium Life, se encuentra en el centro de la atención pública tras darse a conocer que fue la responsable de proporcionar la plataforma tecnológica utilizada para la aplicación en línea del examen de ingreso a licenciatura 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La plataforma forma parte de la investigación que actualmente realiza la UNAM para esclarecer las presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de admisión, aunque hasta el momento no existe un señalamiento oficial que atribuya responsabilidades a la empresa o a sus directivos.

¿Qué es Territorium Life y cuál fue su participación en el examen de la UNAM?

Territorium Life es una empresa mexicana de tecnología educativa (EdTech) especializada en desarrollar plataformas digitales para instituciones educativas, universidades y empresas.

Entre sus principales servicios se encuentran:

Plataformas de aprendizaje.

Sistemas de capacitación.

Evaluación de competencias.

Aplicaciones para exámenes en línea.

En el proceso de ingreso a licenciatura 2026, la empresa proporcionó la infraestructura tecnológica utilizada por la UNAM para aplicar el examen de admisión de manera remota.

Tras las irregularidades detectadas durante el concurso de selección, la Universidad instaló una Comisión Técnica para revisar el procedimiento del examen y sus resultados.

¿Quiénes fundaron Territoriubm Life?

Territorium fue fundada en 2012 por Carlos Guillermo Elizondo Ancer y Gerardo Sáenz, ambos vinculados al ecosistema de innovación tecnológica del Tecnológico de Monterrey.

Actualmente:

Carlos Guillermo Elizondo Ancer ocupa el cargo de CEO y cofundador .

ocupa el cargo de . Gerardo Sáenz se desempeña como CTO (Chief Technology Officer) y cofundador.

Carlos Guillermo Elizondo fundó su primera empresa cuando tenía 17 años

De acuerdo con la información corporativa de Territorium, Carlos Guillermo Elizondo Ancer inició su primera empresa tecnológica en 2009, cuando tenía 17 años y aún cursaba la preparatoria.

Tres años después, en 2012, fundó Territorium Life junto con Gerardo Sáenz.

Desde entonces, ha ocupado los cargos de:

Director General.

Presidente del Consejo.

Cofundador de Territorium.

La empresa desarrolla soluciones tecnológicas para instituciones educativas y organizaciones enfocadas en educación, capacitación y colaboración.

Trabaja con universidades y empresas internacionales

Territorium ha señalado que cuenta con clientes del sector educativo y corporativo en distintos países.

Entre ellos menciona empresas como:

Johnson & Johnson.

PepsiCo.

OXXO.

Proeza.

Además de instituciones educativas como el Tecnológico de Monterrey, la compañía también informa que sus usuarios se encuentran en México, Colombia, Brasil, Estados Unidos y otros países.

La empresa ha recibido reconocimientos internacionales

De acuerdo con la información difundida por Territorium, la compañía ha sido reconocida en diversas ocasiones por su innovación tecnológica.

Entre esos reconocimientos destacan:

Ser considerada una de las 50 empresas más innovadoras del mundo por Kairos Society e Inc.

por e Ser incluida entre las 10 empresas más innovadoras en educación durante South by Southwest EDU 2016.

Guillermo Elizondo también ha participado en proyectos educativos

Además de dirigir Territorium, Carlos Guillermo Elizondo ha impartido conferencias sobre innovación y educación en diversas instituciones, incluido el Tecnológico de Monterrey.

También ha participado como delegado de México en encuentros del G20, ha representado al país en la Bolsa de Nueva York en temas de emprendimiento y encabeza el proyecto social TImpulsa, orientado a enseñar programación a niñas y niños de comunidades de bajos recursos.

¿Qué relación tiene la empresa con la investigación de la UNAM?

La participación de Territorium se limita, hasta el momento, a haber desarrollado la plataforma tecnológica utilizada para el examen de ingreso a licenciatura 2026.

Tras las presuntas irregularidades detectadas durante el proceso, la UNAM instaló una Comisión Técnica encargada de revisar el procedimiento del examen y los resultados del concurso de selección.

Hasta ahora, la Universidad no ha atribuido responsabilidad alguna a Territorium Life ni a sus fundadores, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido durante la aplicación del examen.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento