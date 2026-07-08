Avance clave en el T-MEC: México y EE. UU. reducen a 14 los temas pendientes en su revisión

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México, Estados Unidos y Canadá tienen un acuerdo comercial. Foto: Reuters

La Secretaría de Economía informó al Congreso de la Unión que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) registra un avance importante, al reducir de 54 a 14 los temas pendientes en las negociaciones con Estados Unidos.

El informe, enviado a la Comisión Permanente, señala que el proceso entró en una etapa clave de cara a la reunión programada para el 20 de julio, en la que se buscarán acuerdos sobre los asuntos aún pendientes.

México busca eliminar aranceles y fortalecer la región

De acuerdo con la Secretaría de Economía, México presentó más de 10 prioridades durante la revisión del acuerdo comercial.

Entre ellas destacan:

Eliminar los aranceles aplicados por Estados Unidos al acero, aluminio y sector automotriz.

aplicados por al acero, aluminio y sector automotriz. Impulsar la competitividad en industrias como semiconductores , medicamentos y tecnología.

, medicamentos y tecnología. Fortalecer la producción regional en América del Norte para reducir la dependencia de importaciones provenientes de Asia .

para reducir la dependencia de importaciones provenientes de . Brindar mayor certidumbre a la inversión.

Alejandro Murat destaca continuidad del T-MEC

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat Hinojosa, afirmó que la continuidad del T-MEC brinda certidumbre a la economía regional.

“El T-MEC sigue y ese me parece que es un mensaje que da confianza porque en algún momento se pensó que podía rechazarse… A medida que vayan avanzando las pláticas se pueden ir creando los puntos de vista que tengan ya sea los Estados Unidos, México o Canadá y eso es un gran mensaje que refrenda que hay una gran relación entre Estados Unidos y México”. Alejandro Murat Hinojosa, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado

El documento explica que Estados Unidos mantiene preocupaciones sobre la pérdida de empleos manufactureros, el déficit comercial y la excesiva dependencia de cadenas de suministro provenientes del exterior.

México llega con una posición sólida

El informe destaca que, tras la decisión de Washington de no extender automáticamente la vigencia del tratado por otros 16 años, la reunión del 20 de julio será determinante para definir los siguientes pasos.

No obstante, la dependencia sostiene que México llega en una “posición inmejorable”, al mantenerse como el principal socio comercial de Estados Unidos, con exportaciones superiores a 550 mil millones de dólares anuales.

“Tenemos un acuerdo que funciona, que beneficia a ambos países y que bueno el dato más relevante es que representa el 30 por ciento de la producción global. Hoy también salen datos de que seguimos siendo el país que más exporta a Estados Unidos y también Estados Unidos el que más exporta a México, así que ese es un mensaje contundente de que vamos por buen camino”, Alejandro Murat Hinojosa, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado

Además, señala que la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, acordaron impulsar un plan conjunto para fortalecer el comercio bilateral y los flujos de inversión.

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