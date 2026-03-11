El fracaso de la reforma electoral era previsible; termina más como desgaste que como avance

GENERANDO AUDIO...

El analista Jesús Silva Herzog Márquez afirmó que la iniciativa de reforma electoral llega a un punto final anunciado y criticó el tiempo que, a su juicio, se invirtió en una propuesta sin viabilidad política. En su participación con Pepe Cárdenas, resumió el momento con una frase contundente: “Vaya pérdida de tiempo para acabar mañana en una exequia, en un funeral”.

Para Jesús Silva Herzog Márquez, el fracaso de la reforma electoral era previsible desde que se plantearon sus líneas generales. Explicó que los partidos aliados de Morena no podían dar los votos necesarios para una reforma constitucional, porque “son partidos que viven de la plurinominalidad” y también dependen de posiciones, presupuesto y espacios en medios de comunicación.

Jesús Silva Herzog Márquez cuestiona la reforma electoral

Durante su análisis, Jesús Silva Herzog Márquez sostuvo que la propuesta no sólo afectaba a la oposición, sino también a los propios aliados del oficialismo, al reducir la fuerza de partidos minoritarios. Además, advirtió que abrir este frente de confrontación ocurre en un momento delicado para el país, por temas de seguridad, delincuencia organizada y la presión desde Estados Unidos. En ese contexto, señaló que “no le hace muy bien al país tener nuevos frentes de discordia”.

El analista también subrayó una contradicción central: Morena llegó al poder con las reglas del actual sistema electoral, pero ahora impulsa cambios que, según dijo, buscan concentrar más poder. Añadió que la propuesta de la presidenta ni siquiera fue negociada con sus aliados y rompió con una tradición que consideró saludable: que las reformas electorales surjan de un consenso amplio y no de una mayoría arrolladora.

Al cierre, Jesús Silva Herzog Márquez consideró que, si la iniciativa no avanza, se tratará de una derrota política para la presidenta. “Yo creo que es una derrota”, dijo, y remató que sería una derrota “innecesaria” que no aporta elementos para relanzar su poder político. Con eso, dejó claro que, en su lectura, la discusión de la reforma electoral termina más como desgaste que como avance.

