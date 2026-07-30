Tortilleros advierten posible ruptura de acuerdo con Gobierno federal sobre precio de la tortilla

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Tortillas. Foto: Cuartoscuro.

Tortilleros amenazaron con romper el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla firmado con el Gobierno de México para estabilizar el precio de la tortilla, informó Sergio Jarquín, presidente del Consejo Rector de la Tortilla Nacional, quien acusó que las autoridades no han cumplido los compromisos asumidos desde la firma del convenio en junio de 2025 y señaló que los beneficios prometidos para el sector no se han materializado.

De acuerdo con el dirigente, el sector mantiene diálogo con autoridades federales, pero advirtió que, si no hay resultados, los industriales podrían retirarse del acuerdo. Señaló que el convenio contemplaba acciones para fortalecer la cadena de producción y comercialización de la tortilla, además de facilitar el acceso a insumos y financiamiento para las tortillerías adheridas.

¿Por qué tortilleros quieren romper el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla?

El presidente del Consejo Rector de la Tortilla Nacional sostuvo que el gremio considera que varios de los compromisos acordados con el Gobierno federal no se han cumplido, situación que, afirmó, impide que las tortillerías obtengan los beneficios previstos cuando se firmó el convenio.

Entre los señalamientos realizados por el dirigente destacan:

Falta de cumplimiento de los compromisos pactados con las autoridades.

Ausencia de resultados para fortalecer la operación de las tortillerías.

Retrasos en la implementación de los apoyos comprometidos.

Inconformidad por la evolución de las mesas de trabajo entre autoridades y representantes del sector.

Jarquín señaló que el Consejo Rector de la Tortilla Nacional mantiene abierta la posibilidad de abandonar el acuerdo si no se atienden las demandas planteadas. La advertencia ocurre poco más de un año después de la firma del convenio impulsado por el Gobierno federal para estabilizar el precio de la tortilla mediante la participación voluntaria de productores, comercializadores, harineros, nixtamaleros y tortilleros.

¿Qué establece el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla?

El Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla fue firmado el 12 de junio de 2025 por el Gobierno de México y representantes de distintos eslabones de la cadena productiva del maíz y la tortilla. Su objetivo principal es estabilizar el precio de la tortilla y generar condiciones para una reducción gradual del costo mediante mejoras en el abasto y la comercialización.

El convenio contempla, entre otras acciones:

Venta de maíz blanco a tortillerías adheridas mediante centros de distribución de Alimentación para el Bienestar.

Descuentos en harina de maíz por parte de empresas participantes.

Líneas de financiamiento para capital de trabajo y modernización de equipos.

Participación de dependencias federales para coordinar acciones de seguimiento y verificación.

La adhesión al acuerdo es voluntaria para tortillerías y molinos. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, quienes se incorporan pueden acceder a beneficios orientados a fortalecer su operación y contribuir a la estabilidad del precio de este alimento básico.

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