Sargazo atípico: Gobierno anuncia inversión de 2 mil 635 mdp para frenar su llegada a playas

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Fotos: Cuartoscuro

Ante un 2026 considerado como uno de los años más difíciles por la llegada de sargazo al Caribe mexicano, el Gobierno federal anunció este jueves, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, una inversión de 2 mil 635.6 millones de pesos para reforzar la estrategia de contención en Quintana Roo con nuevos buques, remolcadores, barreras y un sistema de monitoreo.

Las medidas tienen el objetivo de capturar el sargazo antes de que llegue a las playas. La estrategia será implementada con la participación de la Secretaría de Marina, el Gobierno de Quintana Roo, Fonatur, Semarnat y el sector hotelero.

¿En qué se invertirán los 2 mil 635 millones de pesos?

El plan contempla fortalecer la capacidad de recolección tanto en el mar como en las playas mediante la incorporación de nueva infraestructura.

Entre las acciones anunciadas se encuentran:

Reforzamiento de la estrategia

Inversión de 2 mil 635.6 millones de pesos

Dos buques oceánicos

Seis buques semioceánicos

Seis remolcadores

Mil 500 metros de barreras dinámicas

35 kilómetros de barreras de contención y redireccionamiento

Un sistema de monitoreo de alerta temprana

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, explicó que en una primera etapa se ejercerán 768.7 millones de pesos, con la meta de incrementar la capacidad de recolección en el mar a mil 870 toneladas diarias.

Posteriormente, en una segunda fase, el objetivo será alcanzar una capacidad de 4 mil toneladas diarias, mediante la incorporación de más embarcaciones, barreras y equipo para el retiro del alga.

El objetivo: detener el sargazo antes de que llegue a las playas

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la prioridad es interceptar el sargazo en el mar, ya que actualmente se retira una mayor cantidad cuando ya alcanzó la costa.

“El objetivo es capturarlo en el mar para que no llegue a las playas. En este momento se está recolectando más sargazo en las playas que en el mar”, señaló.

La estrategia contempla trabajos en aguas abiertas, zonas someras, playas y la disposición final del material recolectado.

Además, el reforzamiento se concentrará en las cinco zonas turísticas más importantes de Quintana Roo:

Cancún

Playa del Carmen

Puerto Morelos

Tulum

Mahahual

Estas zonas abarcan entre 40 y 50 kilómetros de litoral, indicó la mandataria.

¿Por qué 2026 es un año atípico para el sargazo?

De acuerdo con Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, este año presenta condiciones fuera de lo habitual por la cantidad de sargazo que navega en el Caribe.

Explicó que diariamente pueden desplazarse hasta 90 mil 538 toneladas de sargazo, cuando en temporadas de menor intensidad el volumen ronda las 40 mil toneladas.

De ese total, alrededor del 10% termina llegando a las costas de Quintana Roo.

Cuando la presencia es mayor, hasta 9 mil 54 toneladas diarias alcanzan el litoral; en escenarios intermedios llegan alrededor de 4 mil toneladas, y en niveles moderados, 2 mil 640 toneladas.

La secretaria calificó a 2026 como “el año más difícil, atípico”, al señalar que la presencia de sargazo ha superado ampliamente los niveles habituales.

La recolección ya supera la del año pasado

Las labores de retiro también muestran un incremento.

Mientras que en 2025 fueron recolectadas 92 mil 782 toneladas, durante 2026 ya suman 96 mil 151 toneladas, lo que representa un aumento de 3.6%.

El sargazo también buscará tener una segunda vida

Como parte de la estrategia, el material recolectado será aprovechado mediante procesos de reciclaje.

Entre los productos que podrán elaborarse se encuentran:

Tabiques

Biofertilizantes

Biocarbón

Biogás

Material textil

Insumos para la industria cosmética

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