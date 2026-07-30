Despojo de inmuebles en México: ¿qué estados concentran más casos?

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Edomex es la entidad con más denuncias por despojo en el país. Fotos: Cuartoscuro

El Estado de México (Edomex) y la Ciudad de México (CDMX) encabezan las denuncias por despojo de inmuebles en el país, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El delito de despojo de inmuebles ha cobrado relevancia en México en los últimos años debido al incremento de denuncias y a casos que han generado atención pública. Las cifras oficiales muestran que algunas entidades concentran la mayor parte de las carpetas de investigación por este ilícito, que consiste en ocupar, invadir o apropiarse ilegalmente de un inmueble o terreno.

Con base en estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Edomex ocupa el primer lugar nacional en denuncias por despojo, seguido por la CDMX, mientras que otras entidades como Veracruz, Jalisco y Puebla también registran una alta incidencia.

¿Qué estados concentran más casos de despojo de inmuebles?

Las cifras históricas del SESNSP, recopiladas entre enero de 2015 y marzo de 2025, colocan a las siguientes entidades con el mayor número de carpetas de investigación por despojo:

Estado Carpetas de investigación

Estado de México 42,307

Veracruz 18,411

Jalisco 17,420

Puebla 14,153

Si se observan únicamente los primeros cuatro meses de 2025, el panorama mantiene al Edomex como líder nacional. En ese lapso se contabilizaron 9 mil 767 denuncias en todo el país, con el Edomex en el primer sitio y Nuevo León en el sexto lugar nacional. Los seis estados con mayor incidencia concentraron poco más de la mitad de los casos registrados en ese periodo.

Edomex y CDMX concentran la mayor incidencia

El Edomex ha permanecido durante varios años como la entidad con más denuncias por despojo de inmuebles, una problemática que afecta principalmente a municipios del Valle de México.

Durante el primer bimestre de 2025, la entidad registró 861 carpetas de investigación, de las cuales más de la mitad se concentraron en municipios como:

Ecatepec

Tecámac

Chimalhuacán

Nezahualcóyotl

Chalco

Toluca

En tanto, la CDMX se mantiene en el segundo lugar nacional. Datos del SESNSP muestran que las alcaldías con mayor incidencia donde se concentra una parte importante de las denuncias por este delito son:

Iztapalapa

Gustavo A. Madero

Cuauhtémoc

¿Quiénes son más susceptibles de sufrir un despojo en México?

En México, las personas más susceptibles de enfrentar un despojo de inmueble suelen ser quienes tienen una situación de mayor vulnerabilidad jurídica o cuyos bienes carecen de una protección documental adecuada. Entre los principales grupos se encuentran:

Adultos mayores propietarios de viviendas , especialmente aquellos que viven solos o tienen dificultades para realizar trámites

, especialmente aquellos que viven solos o tienen dificultades para realizar trámites Personas que heredaron propiedades y no han regularizado escrituras o procesos sucesorios

Dueños de inmuebles abandonados o con largos periodos sin vigilancia , ya que estos pueden ser blanco de las ocupaciones ilegales

, ya que estos pueden ser blanco de las ocupaciones ilegales También están en riesgo quienes tienen conflictos familiares, disputas por herencias o propiedades intestadas, debido a que terceros pueden intentar apropiarse de los inmuebles aprovechando vacíos legales.

¿Qué es el delito de despojo?

El despojo es un delito previsto en los códigos penales de las entidades federativas y, en términos generales, ocurre cuando una persona ocupa, invade o toma posesión de un inmueble o terreno sin contar con un derecho legal para hacerlo.

Este ilícito también puede configurarse cuando alguien priva al propietario o poseedor legítimo del uso o disfrute de un bien inmueble mediante violencia, amenazas, engaños o aprovechándose de determinadas circunstancias.

Especialistas y autoridades han señalado que los conflictos por herencias, documentos apócrifos, invasiones organizadas y disputas por la propiedad son algunos de los factores que originan este tipo de denuncias.

¿De dónde provienen los datos del delito de despojo en México?

Las cifras presentadas corresponden a las carpetas de investigación por el delito de despojo reportadas por las fiscalías estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), organismo que concentra la incidencia delictiva del fuero común en México.

Es importante considerar que estos registros reflejan únicamente los casos denunciados e iniciados formalmente ante las autoridades ministeriales, por lo que no incluyen hechos que no fueron reportados.

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