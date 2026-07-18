Transporte urbano movilizó a más de 276 millones de pasajeros durante mayo: Inegi

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Metro. Foto: Cuartoscuro.

El transporte urbano movilizó 276.1 millones de pasajeros durante mayo de 2026 en los principales sistemas del país, de acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La cifra representó un incremento anual de 3.4% respecto al mismo mes de 2025, mientras que los sistemas recorrieron 61.8 millones de kilómetros, un aumento de 9.4% en comparación anual.

Durante mayo 2026, 276.1 millones de personas pasajeras viajaron en los sistemas de transporte urbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, así como de las ciudades de Monterrey, Guadalajara, León, Puebla, Pachuca, Oaxaca de Juárez, Chihuahua, Acapulco de Juárez y… pic.twitter.com/xkOkmEeJ5R — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 17, 2026

Zona Metropolitana del Valle de México concentró la mayor cantidad de pasajeros

La Zona Metropolitana del Valle de México mantuvo el mayor volumen de usuarios del transporte urbano al registrar 182.4 millones de pasajeros durante mayo de 2026, cifra 1.5% superior a la reportada en el mismo mes del año anterior. En ese periodo, los distintos sistemas recorrieron 31.6 millones de kilómetros, también con un incremento anual de 1.5%.

Entre los principales sistemas que operan en la región destacan:

Metro: 103.9 millones de pasajeros.

103.9 millones de pasajeros. Metrobús: 35.8 millones.

35.8 millones. Trolebús: 12.1 millones.

12.1 millones. Mexibús: 10.9 millones.

10.9 millones. Red de Transporte de Pasajeros (RTP): 7.9 millones.

7.9 millones. Cablebús: 4.3 millones.

4.3 millones. Tren Suburbano: 3.4 millones.

3.4 millones. Tren Ligero: 2.9 millones.

2.9 millones. Mexicable: 1.2 millones.

Entre estos sistemas, el Trolebús presentó el mayor crecimiento anual en número de pasajeros, con un incremento de 41.7%, mientras que el Cablebús aumentó 16.6%. En contraste, el Tren Suburbano, el Tren Ligero, la RTP, el Metrobús y el Metro reportaron disminuciones en comparación con mayo de 2025.

Monterrey registró el mayor crecimiento entre las principales ciudades

Después de la Zona Metropolitana del Valle de México, Monterrey reportó el mayor número de pasajeros transportados con 36.2 millones, lo que representó un crecimiento anual de 19%. Además, la distancia recorrida por sus sistemas aumentó 33.5% respecto al mismo periodo del año anterior.

En esta ciudad, las Rutas Estructuradas bajo competencia del Instituto de Movilidad y Accesibilidad movilizaron 23.3 millones de pasajeros, con un incremento anual de 34.6%. Por su parte, Metrorrey registró 8.2 millones de usuarios, mientras que Transmetro atendió 4.8 millones de pasajeros.

Guadalajara, León y otras ciudades reportaron resultados mixtos

En Guadalajara, los sistemas de transporte urbano movilizaron 27.9 millones de pasajeros, un crecimiento anual de 1.2%, mientras que la distancia recorrida aumentó 10.8%. El Tren Eléctrico fue el sistema con mayor número de usuarios, al registrar 14.4 millones de pasajeros.

En León, el sistema Optibús trasladó 14.7 millones de pasajeros, lo que representó una disminución de 10.3% respecto a mayo de 2025. Asimismo, los kilómetros recorridos descendieron 9.5%.

Por su parte, Puebla alcanzó 9.6 millones de pasajeros, equivalente a un aumento anual de 8.7%, mientras que Querétaro registró un incremento de 8.3%. En Pachuca, el número de usuarios disminuyó 2%; en Chihuahua, 7.9%; y en Acapulco de Juárez, 14.5%.

Oaxaca de Juárez registró el mayor incremento porcentual

De acuerdo con el INEGI, Oaxaca de Juárez fue la ciudad con el mayor incremento anual en pasajeros transportados al pasar de 0.3 millones a 1.7 millones, lo que representó un crecimiento de 584%. El organismo explicó que el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus Oaxaca-BinniBus amplió sus rutas de cuatro a ocho a partir de octubre de 2025, lo que incidió en la variación observada.

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