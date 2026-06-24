Congreso de Puebla acatará decisión de la SCJN, pero afecta la soberanía: Marcos Castro

GENERANDO AUDIO...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está presionando a los congresos locales de Yucatán y Puebla para que legislen en el sentido que ella misma les instruye, dentro de plazos determinados y bajo amenaza de multas personales a cada uno de sus diputados, según reveló un trabajo de investigación realizado por Uno TV.

El debate sobre las infancias trans en Puebla escaló más allá de la discusión sobre identidad de género. Legisladores del Congreso estatal cuestionaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ordenar cambios legislativos, al considerar que invade facultades que corresponden a los congresos locales.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Puebla, Marcos Castro Martínez, afirmó para Noticias en Claro, que el Poder Legislativo cumplirá con los procedimientos legales y los plazos establecidos por la Corte. Sin embargo, sostuvo que existe preocupación por lo que calificó como una intervención excesiva del máximo tribunal en decisiones que corresponden a los estados.

Castro Martínez señaló que el grupo legislativo del PAN votará en contra de la iniciativa relacionada con la identidad de género autorreconocida, al argumentar que no coincide ni con el procedimiento ni con el fondo de la resolución impulsada por la Corte.

El legislador sostuvo que la SCJN está rebasando sus atribuciones constitucionales al intervenir directamente en decisiones legislativas estatales. Según su postura, la resolución representa una afectación al principio de división de poderes y a la autonomía de los congresos locales.

“Lo que estamos viendo hoy en día es una Corte legislando”, afirmó el diputado durante la entrevista con José Cárdenas, al cuestionar cuál sería entonces la función de los legisladores si las determinaciones terminan siendo definidas desde el Poder Judicial.

Denuncian presión excesiva de la Suprema Corte

El presidente de la Mesa Directiva también acusó que existe una presión excesiva de la Corte sobre los congresos estatales para aprobar determinadas reformas.

Indicó que uno de los puntos que más preocupa a los legisladores es que la SCJN considere que no existe libertad configurativa para los estados en este tipo de temas, lo que, dijo, limita la capacidad de los congresos para debatir y decidir conforme a sus facultades constitucionales.

Además, aseguró que en Puebla se han recibido más de 20 mil firmas ciudadanas que solicitan a los diputados rechazar la resolución impulsada por la Corte.

Piden a la nueva Corte reconsiderar decisiones

Castro Martínez consideró que la actual integración de la Suprema Corte tiene la oportunidad de revisar este tipo de resoluciones y escuchar las posiciones expresadas por distintos sectores de la ciudadanía.

El legislador insistió en que la discusión trasciende el tema específico de identidad de género y abre un debate sobre los límites entre los poderes del Estado y el respeto a la soberanía de las entidades federativas. Mientras tanto, el Congreso de Puebla deberá continuar con el proceso legislativo dentro de los plazos establecidos por la SCJN.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.