Transportistas frenan paro por Mundial, pero mantienen protesta simbólica

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La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció que pondrá en pausa el paro nacional y los bloqueos carreteros que había convocado para este 11 de junio, fecha de la inauguración de la Copa Mundial 2026 en la Ciudad de México (CDMX).

Durante una entrevista en el programa A las Nueve en Uno, el presidente de ANTAC, David Estévez, confirmó que la organización no participará en cierres de carreteras ni tomas de casetas, aunque sí realizará manifestaciones simbólicas en distintos puntos del país.

“Vamos a hacer visibles nuestras demandas de manera pacífica y simbólica”, explicó el dirigente, quien señaló que los transportistas colocarán lonas y participarán junto con algunos colectivos de víctimas relacionadas con el sector.

Estévez aclaró que la suspensión de las movilizaciones responde a que la organización mantiene abiertas mesas de diálogo con autoridades federales, programadas para los próximos días, en las que buscarán atender los problemas de inseguridad y otras demandas que enfrentan diariamente en las carreteras.

No obstante, advirtió que ANTAC permanece en alerta y que, en caso de no obtener respuestas satisfactorias, podría reactivar protestas más severas en el futuro.

El líder transportista también aseguró que su organización cuenta con la capacidad de movilización suficiente para manifestarse en cualquier momento, sin necesidad de aprovechar eventos como el Mundial, por lo que optaron por dar un voto de confianza a las negociaciones en curso.

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