Transportistas se manifestarán en carreteras del país; piden mayor seguridad

GENERANDO AUDIO...

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) anunció un bloqueo en diversas carreteras y principales accesos a la Ciudad de México a partir de las 8:00 horas del miércoles 24 de junio, como parte de una protesta para exigir mayor seguridad ante los robos, extorsiones y agresiones que, aseguran, enfrentan los operadores del transporte de carga.

En entrevista con Pablo Valdés y Sandra Moreno en A las nueve en Uno, Miguel Ángel Santiago Solís, coordinador nacional de la AMOTAC, señaló que la movilización se realizará en distintas vialidades del país.

“Son las entradas principales que son Tlalpan, la México-Toluca, México-Querétaro, México-Pachuca y México-Puebla… (A partir) De las 8 de la mañana”. Miguel Ángel Santiago Solís, coordinador nacional de la AMOTAC.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.