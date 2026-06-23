Nueva oficina de USCIS en Texas: estas personas podrían recibir más rápido su entrevista de asilo

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Foto: Envato

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) abrió una oficina de asilo en San Antonio para ampliar la atención a solicitantes del sur del país, una región que concentra una parte importante de los casos migratorios.

Según informó el USCIS en un comunicado oficial, los solicitantes de asilo afirmativo que viven dentro de la jurisdicción de la Oficina de Asilo de Houston podrán ser convocados tanto a Houston como a la nueva sede de San Antonio.

La agencia explicó que esta expansión busca reducir los tiempos de espera para las entrevistas.

Dónde está ubicada la nueva oficina de asilo en Texas

La nueva instalación se encuentra en el centro de San Antonio.

La dirección oficial es:

De acuerdo con el USCIS, esta oficina funcionará como un punto adicional para procesar entrevistas de asilo afirmativo y apoyar la carga de trabajo que tradicionalmente asume la sede de Houston.

Foto: Captura de pantalla

Quiénes pueden beneficiarse de la nueva oficina de USCIS en Texas

La medida está dirigida principalmente a quienes ya tienen un caso de asilo afirmativo en trámite dentro del área de cobertura de Houston.

Los solicitantes no necesitan presentar una nueva solicitud ni pedir un traslado de expediente para ser considerados en la nueva oficina. El USCIS asignará las entrevistas según las necesidades operativas y la disponibilidad de citas.

Esto significa que algunas personas podrían recibir una notificación para acudir a San Antonio incluso si originalmente esperaban ser entrevistadas en Houston.

Qué busca USCIS con la nueva oficina de USCIS en Texas

Según la información publicada por el organismo federal, la nueva oficina permitirá programar más entrevistas de asilo y distribuir mejor los casos entre distintas sedes, algo especialmente importante en estados con alta demanda de servicios migratorios como Texas.

Las entrevistas de asilo representan una etapa fundamental del proceso, ya que permiten a los oficiales evaluar la información presentada por el solicitante y determinar si cumple con los requisitos establecidos por la ley migratoria estadounidense.

Qué es el asilo afirmativo en Estados Unidos

El asilo afirmativo es el procedimiento mediante el cual una persona solicita protección en Estados Unidos porque teme sufrir persecución en su país de origen debido a factores como:

Raza

Religión

Nacionalidad

Opinión política

Pertenencia a un grupo social determinado

De acuerdo con el USCIS en su página oficial, quienes presentan una solicitud de asilo afirmativo deben encontrarse físicamente en Estados Unidos y seguir el proceso administrativo correspondiente ante la agencia.

Cómo saber dónde será tu entrevista de asilo en Texas

El USCIS envía las notificaciones de entrevista directamente a la dirección registrada en el expediente del solicitante.

Por esa razón, mantener actualizada la información de contacto es clave para evitar retrasos o perder una cita importante. La agencia recomienda informar cualquier cambio de domicilio tan pronto como ocurra para asegurar la recepción de correspondencia oficial.

Los solicitantes también pueden consultar el estado de su caso a través de las herramientas en línea disponibles en el portal del USCIS.

Una medida que podría reducir tiempos de espera en el proceso de asilo

La nueva oficina de San Antonio amplía la infraestructura destinada a procesar solicitudes de protección migratoria en Texas.

Para miles de solicitantes en el sur de Estados Unidos, la apertura de esta nueva sede podría traducirse en un acceso más rápido a las entrevistas que forman parte del proceso migratorio, aunque la programación seguirá dependiendo de la disponibilidad y las necesidades operativas de la agencia.

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