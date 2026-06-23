¡Rompe dos récords! Cristiano Ronaldo se convierte en el primer jugador en anotar en seis Mundiales

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Cristiano Ronaldo rompe un récord nuevo en el Mundial | Foto: Reuters

Cristiano Ronaldo anotó un doblete este martes en el partido de Portugal vs Uzbekistán, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y, de paso, se convirtió en el primer jugador de la historia en anotar en seis justas mundialistas distintas.

De esta forma, CR7 también se convirtió en el máximo anotador de Portugal en los mundiales y se sumó a las figuras destacadas que han hecho historia en la presente edición del torneo, junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé, quienes escalaron en la lista de los máximos anotadores históricos de la competencia.

Una tarde de récord para Cristiano Ronaldo

El “Comandante” anotó a los seis minutos con un derechazo desde el centro del área que hizo estremecer el Houston Stadium, recinto en donde el gol le fue esquivo en su debut ante la República Democrática del Congo.

Al minuto 39, Cristiano Ronaldo volvió a hacerse presente en el marcador y en ambas anotaciones, el estadio gritó al unísono el clásico “¡Síuuu!“, acompañando la celebración del ídolo portugués.

¡DOBLETE DEL BICHO! ⚽⚽¡DIAGONAL MATONA! ¡OTRA VEZ SIIIIUUUU! 🐐🇵🇹



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A sus 41 años, CR7 consiguió el logro de anotar al menos un gol en seis mundiales distintos:

Alemania 2006 | 1 gol

Sudáfrica 2010 | 1 gol

Brasil 2014 | 1 gol

Rusia 2018 | 4 goles

Qatar 2022 | 1 gol

México – Estados Unidos – Canadá 2026 | 2 goles (al momento)

Además, logró algo que Lionel Messi no pudo, ya que no anotó en Sudáfrica 2010; sin embargo, “La Pulga” se convirtió en el máximo goleador en solitario en la historia de los Mundiales, con 18 tantos, tras marcar un doblete en la victoria por 2-0 contra Austria en el Dallas Stadium.

Con este duelo, CR7 también suma en su sexta participación consecutiva en una Copa del Mundo, otro récord que comparte con Messi, quienes han jugado en todas las citas mundialistas desde 2006.

Aunque Guillermo Ochoa estuvo convocado en seis mundiales, desde Alemania 2006 a la presente edición, solo jugó en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, por lo que no se le considera en el récord de Messi y CR7.

Cristiano Ronaldo, máximo anotador de Portugal en los mundiales

Con su doblete contra Uzbekistán, Cristiano Ronaldo llegó a 10 goles en mundiales, superando a Eusebio como máximo anotador de Portugal en la historia del torneo de selecciones.

Todos los goles de Eusebio en Mundial fueron en la edición de Inglaterra 1966, mientras que Cristiano Ronaldo comenzó a estar al acecho en 2006 y después de seis Mundiales finalmente ha logrado igualar al histórico delantero.

CR7 silencia las críticas en el Mundial de 2026

Cristiano Ronaldo fue objeto de críticas tras su discreta actuación en el partido debut de Portugal contra la República Democrática del Congo, por la primera fecha del Grupo K, donde la Seleçao empató 1-1.

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, defendió este lunes la importancia del “Comandante” en el juego de su equipo.

“Debes tener mucha claridad sobre cómo llegar al área rival, pero necesitas un jugador que abra los espacios en el último momento, y Cristiano es el mejor para hacer eso”. Roberto Martínez, DT de Portugal

El estratega aseguró que el también apodado “Bicho” es la pieza final de su modelo de juego, por lo que también lo calificó como un “ícono”.

Cabe destacar que los señalamientos aumentaron a raíz de la declaración del autor del gol portugués, Joao Neto, quien dijo: “Es un jugador más del equipo que ayuda al grupo, exactamente como lo hacen todos los demás”.

La agencia AFP destacó que, aunque su intención pudiera ser mostrarlo como uno más de ellos integrado a la escuadra, algunos lo entendieron como un menosprecio y lo criticaron en redes sociales.

El entrenador Martínez insistió en lo que hace especial al cinco veces Balón de Oro, exiliado desde 2023 en el rico, pero poco prestigioso campeonato saudí.

“Reacciona como un capitán, con mucha experiencia. Es el sexto Mundial y en toda su carrera estamos hablando de alguien que lleva 21 temporadas defendiendo y representando a la selección. Tiene un hambre increíble de seguir mejorando y ayudar al grupo“, remató.

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