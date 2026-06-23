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Noticias de hoy 23 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Habrá ley seca

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México ordenó la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas en el Centro Histórico y colonias aledañas este 24 de junio.

Fue un error

A 10 años del inicio del Brexit, un gran porcentaje de la población de Reino Unido cree que fue un error salirse de la Unión Europea.

Decomisan cocaína

Elementos de la Secretaría de Seguridad aseguraron cerca de una tonelada de cocaína en Tlaxcala y más de 2.1 toneladas de droga en Guerrero.

Inspecciones nucleares

Donald Trump aseguró que Irán aceptó permitir inspecciones nucleares internacionales de alto nivel como parte de las negociaciones de paz.

Lluvias fuertes

Protección Civil alertó por la continuidad de lluvias intensas en al menos 17 estados del país, donde se prevén precipitaciones fuertes durante toda la semana.

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