Tras alerta de hackeo, INE y SAT aseguran que su información no fue comprometida

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) negaron haber sufrido un hackeo, luego de que Bloomberg informara sobre una presunta filtración masiva de datos de instituciones mexicanas.

En un comunicado, el INE rechazó categóricamente que sus bases de datos o sistemas con información sensible de millones de personas hayan sido vulnerados.

La institución afirmó que, tras realizar validaciones técnicas mediante sus áreas especializadas, no se identificaron brechas de seguridad, accesos no autorizados ni exfiltración de información en los periodos señalados en los reportes difundidos.

El Instituto Nacional Electoral asegura que cuenta con modelo integral de ciberseguridad

En el documento, el Instituto detalló que mantiene un modelo integral de ciberseguridad, alineado a estándares internacionales, enfocado en la prevención, detección y respuesta ante incidentes.

Entre las acciones que destacan se encuentran:

Monitoreo permanente de sistemas críticos.

de sistemas críticos. Servicios especializados de ciberinteligencia con operación continua.

con operación continua. Revisión constante de registros y análisis de eventos.

Coordinación con autoridades competentes ante posibles indicadores de riesgo.

ante posibles indicadores de riesgo. Actualización constante de controles de seguridad física y lógica.

El Instituto Nacional Electoral (INE) subrayó que no existen incidentes corroborados que permitan validar la narrativa de una supuesta exfiltración masiva de datos atribuible a sus sistemas.

SAT descarta vulneración tras reporte de presunto ciberataque

El SAT, víctima de este ciberataque, informó que, tras revisar las bitácoras y sistemas relacionados con la supuesta filtración difundida en medios, no se detectaron accesos ilegítimos ni comportamientos anómalos en sus plataformas.

En una tarjeta informativa emitida el 25 de febrero de 2026, el organismo detalló que mantiene protocolos de monitoreo permanente alineados con estándares internacionales de ciberseguridad y que, ante cualquier alerta, activa mecanismos de contención y mitigación para proteger la información institucional y de los contribuyentes.

Reporte señalaba filtración de más de 195 millones de registros

De acuerdo con lo difundido por Bloomberg, el presunto ataque habría derivado en la filtración de más de 195 millones de registros de contribuyentes, además de credenciales de empleados y padrones electorales. Sin embargo, hasta el momento, el INE es la única institución que ha emitido un posicionamiento oficial detallado sobre el tema.

Cabe recordar que tanto el INE como el SAT habían sido mencionados como posibles víctimas del ataque cibernético.

¿Cómo se habría realizado el supuesto ciberataque?

Según los reportes citados, el atacante habría utilizado un chatbot basado en inteligencia artificial, al que supuestamente se le indicó actuar como un “hacker de élite” para detectar fallas en sitios gubernamentales.

Asimismo, se habría instruido a la herramienta para identificar posibles vulnerabilidades, definir mecanismos de intrusión y facilitar el robo de información.

No obstante, el INE reiteró que, conforme a sus análisis técnicos internos, no fue vulnerado y sus sistemas continúan operando con normalidad

