Sector agropecuario celebra reapertura al comercio del ganado mexicano en EE. UU.

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Destaca sector agropecuario apertura a ganado mexicano. Foto: Cuartoscuro

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) respaldó la decisión de Estados Unidos de reanudar gradualmente la importación de ganado mexicano, una medida anunciada esta semana tras los avances reportados en el combate al gusano barrenador del ganado.

La organización señaló que la reapertura de los cruces fronterizos refleja los resultados de la coordinación entre autoridades sanitarias de México y Estados Unidos, así como de las acciones implementadas por productores y organismos especializados para contener la plaga.

Reapertura comenzará por Sonora y Chihuahua

La decisión fue anunciada después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informara la reapertura gradual de los puertos fronterizos para el ganado mexicano.

Como informó previamente el Gobierno de México, el proceso iniciará a finales de agosto en la estación cuarentenaria de Agua Prieta, Sonora, y posteriormente se extenderá a otros puntos de Chihuahua.

La medida pone fin a más de un año de restricciones derivadas del riesgo sanitario asociado al gusano barrenador.

Reconocen avances en el control del gusano barrenador

El CNA destacó que la reapertura se sustenta en los avances logrados para controlar la plaga, considerada una de las principales amenazas para la ganadería de la región.

De acuerdo con la organización, las autoridades sanitarias de ambos países implementaron un plan de acción conjunto basado en vigilancia epidemiológica, control sanitario y monitoreo permanente del riesgo.

El sector agropecuario señaló que estas medidas permitieron generar las condiciones para que Estados Unidos retomara de manera gradual las importaciones de ganado mexicano.

Planta de moscas estériles, una de las herramientas clave

Entre las acciones destacadas por el organismo se encuentra la habilitación de una planta para la reproducción de moscas estériles, una estrategia utilizada para combatir y erradicar al gusano barrenador.

Según el CNA, esta infraestructura permitirá incrementar la producción y liberación de insectos estériles para reducir la reproducción de la plaga y acelerar su contención en las zonas afectadas.

Productores buscan consolidar la recuperación del comercio

La organización afirmó que los productores pecuarios continuarán colaborando con las autoridades sanitarias para mantener las acciones de vigilancia y control.

El objetivo, señaló, es avanzar en la erradicación del gusano barrenador y fortalecer la competitividad de la ganadería mexicana en los mercados internacionales.

Mientras se concreta la reapertura de los cruces fronterizos, productores y autoridades mantienen los trabajos sanitarios para evitar nuevos brotes y garantizar la continuidad de las exportaciones hacia Estados Unidos.

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