Las 5 ciudades y alcaldías donde la gente se siente más segura en México, según el Inegi

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Inegi reveló datos sobre seguridad pública urbana. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondientes a junio de 2026, en los que identificó las ciudades y alcaldías donde la población reporta sentirse más segura.

La encuesta, realizada en 91 áreas urbanas entre personas de 18 años y más, también reveló que 59.8% de los mexicanos considera inseguro vivir en su ciudad, aunque la cifra representa una mejoría respecto a marzo de este año y a junio de 2025.

Las 5 ciudades y alcaldías con menor percepción de inseguridad

De acuerdo con la ENSU, estas son las zonas urbanas donde menos personas dijeron sentirse inseguras:

San Pedro Garza García, Nuevo León – 10.6% Piedras Negras, Coahuila – 13.9% San Nicolás de los Garza, Nuevo León – 16.9% Saltillo, Coahuila – 16.9% Benito Juárez, Ciudad de México – 17.4%

Esto significa que en estas ciudades y alcaldías menos de dos de cada diez habitantes consideran que vivir en su localidad es inseguro.

¿Dónde se siente más insegura la población?

En el otro extremo de la medición se ubicaron ciudades donde más de ocho de cada diez personas afirmaron sentirse inseguras.

Las cinco áreas urbanas con la mayor percepción de inseguridad fueron:

Irapuato, Guanajuato – 91.2%

– 91.2% Culiacán Rosales, Sinaloa – 90.8%

– 90.8% Reynosa, Tamaulipas – 86.6%

– 86.6% Villahermosa, Tabasco – 84.2%

– 84.2% Uruapan, Michoacán – 83.1%

La percepción de inseguridad disminuyó en México

La ENSU reportó que la percepción de inseguridad pasó de 61.5% en marzo de 2026 a 59.8% en junio de este año.

Además, el indicador mostró una reducción frente a junio de 2025, cuando se ubicó en 63.2%.

Durante el periodo analizado, 12 ciudades registraron una disminución significativa en la percepción de inseguridad, mientras que seis presentaron un aumento.

La inseguridad sigue modificando hábitos cotidianos

Aunque el indicador mejora, millones de personas continúan cambiando sus actividades por temor a ser víctimas de un delito.

Según la encuesta:

42.0% evitó portar objetos de valor como dinero, tarjetas o joyas.

evitó portar objetos de valor como dinero, tarjetas o joyas. 38.2% modificó rutinas relacionadas con la salida de menores de edad.

modificó rutinas relacionadas con la salida de menores de edad. 35.9% cambió hábitos para evitar caminar de noche cerca de su vivienda.

cambió hábitos para evitar caminar de noche cerca de su vivienda. 22.5% redujo visitas a familiares o amistades.

Tres de cada diez hogares reportaron víctimas de delitos

El Inegi también estimó que durante el primer semestre de 2026, 31.0% de los hogares mexicanos tuvo al menos una víctima de delitos como robo de vehículo, robo a casa habitación, asalto en vía pública o transporte, extorsión, fraude u otros ilícitos.

Aunque la percepción de inseguridad mostró una disminución a nivel nacional, la ENSU refleja que el tema sigue siendo una de las principales preocupaciones para la población en gran parte del país.

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