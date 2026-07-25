Profeco explica qué hacer si cancelan tu hospedaje en vacaciones

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Foto: AFP / ilustrativa.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó que las personas consumidoras tienen derechos cuando contratan servicios de hospedaje durante las vacaciones de verano, por lo que, si ocurre una cancelación o un incumplimiento por parte del proveedor, éste debe ofrecer una alternativa o una compensación conforme a lo establecido en la normativa de protección al consumidor.

Con el incremento de reservaciones durante la temporada vacacional, el organismo difundió una serie de recomendaciones para que las y los mexicanos conozcan los mecanismos disponibles para hacer valer sus derechos en caso de enfrentar problemas con hoteles u otros establecimientos de hospedaje.

¿Problemas con tu hospedaje en vacaciones? Conoce tus derechos. Si tu reservación cambia, se cancela o el servicio no cumple con lo contratado, no estás solo.



La Profeco te orienta sobre las alternativas que deben ofrecer los proveedores, cómo respaldar tu reclamación y qué… pic.twitter.com/twv59NnItH — Profeco (@Profeco) July 24, 2026

¿Qué debe hacer un hotel si cancela un hospedaje?

La Profeco indicó que ningún proveedor puede cancelar un servicio previamente contratado sin ofrecer una solución a la persona consumidora.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, el establecimiento debe presentar alguna de las siguientes opciones:

Reubicar a la persona huésped en un alojamiento con condiciones equivalentes.

Reprogramar el servicio para otra fecha.

Realizar la devolución total del monto pagado.

La Procuraduría señaló que estas medidas aplican cuando el proveedor no puede cumplir con el servicio contratado y deben garantizar condiciones justas para las personas consumidoras.

¿Qué ocurre si existe sobreventa?

El organismo explicó que la sobreventa no exime al proveedor de sus responsabilidades.

En estos casos, el establecimiento mantiene la obligación de:

Informar con anticipación cualquier cambio en la reservación.

Ofrecer soluciones que compensen el inconveniente.

Mantener relaciones comerciales transparentes y seguras para las personas huéspedes.

La dependencia destacó que estas acciones forman parte de las obligaciones de los prestadores del servicio de hospedaje.

Documentos que debes conservar para presentar una reclamación

La Procuraduría recomendó conservar toda la documentación relacionada con la contratación del hospedaje, ya que puede ser necesaria en caso de presentar una reclamación.

Entre los documentos que deben resguardarse se encuentran:

Comprobantes de pago.

Contrato del servicio.

Confirmación o número de reservación.

Registro de la comunicación sostenida con el proveedor.

Precisó que estos elementos sirven como evidencia de la transacción y pueden facilitar la atención de un posible incumplimiento.

¿Cómo ayuda la Profeco ante un incumplimiento?

Cuando un proveedor incumple con las condiciones contratadas, las personas consumidoras pueden solicitar orientación e intermediación de la Profeco para buscar el cumplimiento de sus derechos.

La dependencia informó que cuenta con mecanismos institucionales para facilitar acuerdos entre consumidores y proveedores.

Entre ellos se encuentran:

Conciliaexprés , que brinda orientación y asesoría inmediata para buscar una solución entre ambas partes.

, que brinda orientación y asesoría inmediata para buscar una solución entre ambas partes. Concilianet, plataforma que permite atender controversias con proveedores inscritos en este programa.

En caso de que el proveedor no participe en estos mecanismos, la Procuraduría indicó que también es posible presentar una queja formal en cualquiera de las Oficinas de Defensa del Consumidor distribuidas en el país.

¿Cuánto tiempo hay para presentar una reclamación?

La Profeco recordó que las personas consumidoras cuentan con un plazo de un año para presentar reclamaciones relacionadas con incumplimientos en servicios de hospedaje.

Este periodo comienza a contarse a partir de la fecha de contratación, del pago del servicio o de la última solicitud realizada ante el proveedor, según corresponda.

Para iniciar el procedimiento, la dependencia indicó que es necesario presentar la documentación correspondiente que permita acreditar la contratación del servicio y el incumplimiento reportado.

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