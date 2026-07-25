Condenan a exagente de la Policía Federal por tortura para obtener confesión

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Sentenciado habría obtenido confesión por tortura. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo una sentencia condenatoria contra un exintegrante de la extinta Policía Federal por el delito de tortura cometido contra una persona a la que presuntamente buscaban obligar a confesar su participación en un secuestro ocurrido en Nezahualcóyotl, Estado de México, en 2015.

De acuerdo con la Fiscalía, Christian “N” deberá cumplir una pena de tres años de prisión, además de pagar 103 mil 424 pesos como reparación del daño. También fue inhabilitado por seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Tortura para obtener una confesión

Según la investigación ministerial, el entonces agente federal participó junto con otros uniformados en la detención de una persona que posteriormente fue sometida a actos de violencia durante un interrogatorio.

La FGR señaló que la víctima fue trasladada en una camioneta oficial, donde ocurrieron las agresiones que dieron origen a la acusación por tortura.

La #FGR obtuvo sentencia condenatoria para Christian "N", por su responsabilidad penal en el delito de tortura. Junto con otras personas, el hoy sentenciado como parte de la extinta Policía Federal, sometió a una víctima quien fue violentada mientras era interrogada para que… pic.twitter.com/wWYPuz4K3Q — FGR México (@FGRMexico) July 24, 2026

De acuerdo con las autoridades, el objetivo era obtener una confesión relacionada con un secuestro.

Los hechos ocurrieron en 2015

La Fiscalía precisó que los hechos ocurrieron en 2015 en el municipio de Nezahualcóyotl.

Tras varios años de procedimientos judiciales, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), presentó las pruebas que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado.

El caso se resolvió mediante un procedimiento abreviado, mecanismo mediante el cual el juez dictó la sentencia condenatoria.

Sentencia incluye reparación del daño e inhabilitación

Además de la pena de prisión, el juez impuso el pago de una multa y una reparación del daño por 103 mil 424 pesos a favor de la víctima.

La resolución también establece una inhabilitación de seis años para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión públicos.

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