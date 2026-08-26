Iniciativa contra doble nacionalidad busca cerrar la puerta al injerencismo: Sheinbaum

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Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Consejería Jurídica ya trabaja en la redacción de una reforma para evitar que quienes aspiren a la Presidencia de México o a una gubernatura tengan doble nacionalidad.

La mandataria consideró que esta medida permitiría cerrar la puerta a posibles amenazas extranjeras y al injerencismo.

Sheinbaum plantea limitar doble nacionalidad

Claudia Sheinbaum señaló que, para ocupar la Presidencia de México, así como una gubernatura, debe tenerse únicamente la nacionalidad mexicana.

“Yo creo que todas y todos los mexicanos estamos de acuerdo que para ser presidente de México, presidenta de México, pues solamente debe ser mexicano, que para ser gobernadora o gobernador, porque ha habido gobernadores con doble nacionalidad, pues lo más importante es la defensa de la nación y la patria”.

La mandataria agregó que la propuesta busca establecer que quienes ocupen estos cargos solamente tengan la nacionalidad mexicana.

“Debe quedar claro que solamente debes tener una nacionalidad que es la mexicana, entonces sí, vamos a enviar la iniciativa”.

Reforma busca evitar injerencismo

Al ser cuestionada sobre si la iniciativa busca cerrar una posible puerta al injerencismo, Sheinbaum respondió de manera afirmativa.

“Sí, así de claro”.

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