Morena perfila a Santiago Nieto para Querétaro; Sinaloa, aún por definir

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Morena define a quienes podrían ser candidatos en 2027. Foto: Cuartoscuro

Morena avanzó este miércoles en la definición de sus coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figuras que tendrán la responsabilidad de encabezar los trabajos territoriales del partido rumbo a las elecciones de 2027 y que, en la práctica, suelen perfilarse como los principales aspirantes a las candidaturas en las gubernaturas. Hoy le tocó a los estados de Sinaloa y Querétaro. En este último estado, el elegido fue Santiago Nieto, quien fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Con estos nombramientos, la Comisión Nacional de Elecciones continúa desplegando su estrategia rumbo a los próximos comicios. De acuerdo con la convocatoria interna, los perfiles seleccionados deben contar con aceptación ciudadana y reconocimiento público por su honestidad y trayectoria.

🚨 #AHORA | Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, confirmó la designación de Santiago Nieto como coordinador de Defensa de la Transformación y Soberanía del partido en Querétaro. pic.twitter.com/1Ir2KXfYKJ — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) August 26, 2026

Santiago Nieto encabezará la estructura de Morena en Querétaro

La dirigencia nacional de Morena presentó a Santiago Nieto Castillo como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro.

La constancia fue entregada por la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y más recientemente, exdirector del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Con este nombramiento, Santiago Nieto se coloca como una de las principales cartas de Morena para competir por una entidad que permanece entre los principales bastiones de la oposición, incluso después de los procesos electorales de 2018 y 2024.

Morena adelanta que una mujer encabezará la coordinación en Sinaloa

Para el caso de Sinaloa, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, adelantó que este miércoles será presentada una coordinadora estatal de la Transformación.

Aunque el partido todavía no ha revelado el nombre de la designada, el anuncio perfila desde ahora a una mujer como la principal figura de Morena rumbo a la elección de gobernador de 2027.

El relevo ocurre en medio de la crisis política en Sinaloa

La definición de la coordinación sinaloense ocurre en un momento particularmente delicado para Morena en la entidad.

El estado atraviesa una crisis política derivada de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador con licencia indefinida, Rubén Rocha Moya, quien además es objeto de una investigación que mantiene abierta la Fiscalía General de la República (FGR).

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