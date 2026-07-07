Tribunal ordena liberar a exagente del Cisen detenido por caso Colosio; descarta pruebas en su contra

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Ordenan liberar a exagente acusado en caso Colosio. Fotos: Cuartoscuro/Getty

Un Tribunal Federal ordenó la libertad de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), al determinar que no existen pruebas que lo vinculen con el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California. La resolución también declaró prescrita la acción penal por el delito que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR).

La decisión fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Toluca, Estado de México, que revocó el auto de formal prisión dictado el 15 de noviembre de 2025 por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México.

Con ello, el órgano jurisdiccional ordenó la inmediata libertad de Sánchez Ortega respecto de esta causa penal, aunque precisó que podrá permanecer recluido únicamente si enfrenta algún otro proceso distinto.

Tribunal revoca auto de formal prisión

En su resolución, el Tribunal estableció que las pruebas presentadas por la FGR no acreditan que Jorge Antonio Sánchez Ortega haya participado en el homicidio cometido por Mario Aburto Martínez, quien fue sentenciado como responsable del asesinato del entonces candidato presidencial del PRI.

Además, los magistrados determinaron que el delito por el que se acusó al exagente del Cisen prescribió hace 12 años.

La sentencia señala:

“Se declara prescrita la acción penal ejercida contra Jorge Antonio Sánchez Ortega por el delito de homicidio simple intencional. Se revoca el auto de término constitucional de 15 de noviembre de 2025”.

Asimismo, el Tribunal decretó el sobreseimiento de la causa penal, por lo que el procedimiento quedó concluido.

FGR acusó a Sánchez Ortega de ser el segundo tirador

La Fiscalía recapturó a Antonio Sánchez en noviembre de 2025, luego de que un juez federal libró una orden de aprehensión solicitada por la dependencia.

La investigación sostenía la hipótesis de que el exagente del Cisen habría participado como presunto coautor del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, dentro de la teoría conocida como la del “segundo tirador”.

Tras su captura, el exfuncionario ingresó al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, donde permanecía desde entonces.

El caso que impulsó la FGR, retomó una línea de investigación distinta a la versión oficial que señaló a Mario Aburto como autor del crimen.

Las pruebas presentadas durante la investigación

Entre los elementos considerados durante la investigación se encontraban:

La declaración de Leticia Ortiz , compañera de trabajo de Mario Aburto , quien afirmó que el exagente visitó al sentenciado semanas antes del asesinato.

, compañera de trabajo de , quien afirmó que el exagente visitó al sentenciado semanas antes del asesinato. Una chamarra que presentaba rastros de plomo, considerada por la autoridad como un posible indicio relacionado con el uso de un arma de fuego.

Antes de la captura de 2025, la FGR solicitó en 2023 y 2024 órdenes de aprehensión contra Sánchez Ortega; sin embargo, se rechazaron por un juez federal al considerar que no existían elementos suficientes para presumir su responsabilidad.

Posteriormente, en septiembre de 2025, la Fiscalía presentó nuevamente la solicitud, la cual se autorizó por un juez de distrito, lo que derivó en la detención del exagente el 8 de noviembre de 2025 en Tijuana.

Familia de Colosio mantiene postura sobre el caso

Con la resolución del Tribunal, la FGR ya no podrá impugnar directamente la decisión. La única vía para revisar el fallo sería mediante un juicio de amparo por parte de las víctimas del delito.

No obstante, los familiares de Luis Donaldo Colosio Murrieta, en particular el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, han manifestado públicamente su intención de dar por concluido el caso y también han solicitado la liberación de Mario Aburto Martínez.

Aburto permanece recluido en un penal federal de Guanajuato, donde cumple una sentencia de 45 años de prisión por el asesinato del excandidato presidencial.

Antecedentes del caso Colosio

El 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta fue asesinado durante un acto de campaña en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.

Ese mismo día también se detuvo a Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien entonces se desempeñaba como agente del Cisen, debido a que presentaba manchas de sangre en su ropa. Horas despuésse le liberó, luego de que las autoridades determinaran que no había disparado un arma de fuego.

En otro frente judicial, el 23 de octubre de 2024, la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó un amparo concedido a Mario Aburto Martínez, quien buscaba recuperar su libertad tras cumplir 30 años en prisión.

Con esa resolución, la sentencia de 45 años impuesta a Aburto permaneció vigente y su cumplimiento está previsto para 2039.

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