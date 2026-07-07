Del vuelo a la cadena perpetua: así va el caso del “Mayo” Zambada a casi dos años de su captura

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“Mayo” Zambada se declara culpable en EE. UU. Foto: Reuters

Al aceptar su posible cadena perpetua, Ismael el “Mayo” Zambada está a punto de concluir su juicio en Estados Unidos como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, a dos años de su sorpresiva captura.

El 6 de julio, la defensa legal del capo entregó una carta al juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York.

En ella, el acusado aceptó la cadena perpetua que le impondrían, ya que la ley no establece ninguna pena inferior por los delitos de narcotráfico.

Además, el escrito destaca que el “Mayo” Zambada no prestó una “asistencia sustancial” a las autoridades estadounidenses, ni buscará hacerlo, para reducir su condena.

En el mismo documento, la defensa del capo solicitó a la corte federal que sea enviado a una cárcel con atención médica especializada, en caso de recibir la cadena perpetua.

El “Mayo” Zambada aceptó la cadena perpetua a días de su audiencia formal en Estados Unidos, la cual se realizará el próximo lunes 20 de julio.

A continuación, te explicamos cómo se desarrolló el juicio del “Mayo” Zambada en Estados Unidos.

La detención del “Mayo”

El país quedó sorprendido el 25 de julio del 2024, cuando trascendió la repentina detención del “Mayo Zambada”.

El narcotraficante llegó en avioneta al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, dentro de la zona metropolitana de El Paso, Texas.

Dentro de la aeronave viajaba Joaquín Guzmán López, integrante de “Los Chapitos”, la facción que ya comenzaba a disputar el control del Cártel de Sinaloa.

Washington aseguró que ambos capos quedaron bajo custodia federal para enfrentar cargos por narcotráfico y delincuencia organizada.

Después, la defensa del “Mayo” difundió una carta donde confirmó que fue engañado en una reunión en Culiacán para solucionar un conflicto político entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Según explicó, fue sometido y esposado en el sitio de la reunión, siendo obligado a abordar la avioneta donde Joaquín Guzmán López lo entregó.

Las autoridades estadounidenses no han confirmado dicha versión; mantienen que el capo fue detenido al aterrizar en el aeropuerto de El Paso.

La detención del “Mayo” desató una guerra dentro del Cártel de Sinaloa entre “Los Chapitos” y los seguidores de Zambada que sigue vigente hasta el momento.

Cronología del caso

Al día siguiente de su captura, el “Mayo” Zambada compareció ante una corte federal en Texas, donde se le acusó de:

Conspiración para traficar cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo

Conspiraciones para cometer homicidio

Dirigir una empresa criminal continua

Delitos previstos en la ley RICO contra organizaciones criminales

Lavado de dinero

Durante la audiencia, se declaró no culpable, por lo que un juez ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza.

En agosto de 2024, el caso fue trasladado a la corte de Nueva York, debido a que ahí radicaban las acusaciones más amplias sobre el Cártel de Sinaloa. Por ello, compareció en Brooklyn al mes siguiente.

Durante esa audiencia, el capo reiteró su declaración como no culpable por narcotráfico, delincuencia organizada y otros delitos federales.

El líder del cártel de Sinaloa se declara culpable

En febrero de 2025, se dio a conocer que la fiscalía mantenía conversaciones con la defensa del “Mayo” Zambada para lograr un acuerdo de culpabilidad. Para entonces, todavía no existía una fecha de juicio.

Sin embargo, el 25 de agosto, el “Mayo” Zambada se declaró culpable y reconoció sus décadas de liderazgo dentro del Cártel de Sinaloa y el pago de sobornos para el tráfico internacional de droga y crimen organizado.

De esa forma, el “Mayo” aceptó el decomiso de 15 mil millones de dólares, mientras que el Departamento de Justicia no solicitó la pena de muerte.

Desde entonces, el Departamento de Justicia de Estados Unidos adelantó que buscarían la cadena perpetua contra el “Mayo” Zambada. La audiencia estaba planeada para enero del 2026, pero se aplazó.

Gobierno investiga detención

Actualmente, el Gobierno de México investiga si la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la captura del “Mayo”, en julio de 2024, representó una violación a la soberanía nacional, luego de que un reportaje mostrara la aeronave utilizada para trasladar al presunto líder criminal como parte de una exposición sobre una operación atribuida a esa agencia estadounidense.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó el martes 7 de julio que el Gobierno federal analiza el caso y que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) pedir información oficial al FBI.

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo señaló que las autoridades mexicanas buscan determinar si alguna agencia estadounidense participó en territorio nacional durante el operativo que culminó con la detención de Zambada García y de Joaquín Guzmán López, ocurrida en julio de 2024.

La mandataria indicó que, de confirmarse la participación de una agencia de Estados Unidos en esa operación, podrían haberse vulnerado tratados internacionales, además de la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional.

Al presentar una cronología del caso, la mandataria federal y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, señalaron que existen versiones contradictorias sobre la participación de agencias estadounidenses.

Recordaron que, tras la captura del “Mayo” Zambada en julio de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró públicamente que ninguna agencia de su país había intervenido en el operativo.

Sin embargo, el reciente reportaje sobre la aeronave utilizada en el traslado abrió nuevas interrogantes.

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