¿Tu edificio está seguro tras un sismo? Estas señales pueden indicar daños

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Después de un sismo, existen mecanismos para conocer el estado de un edificio y determinar si presenta modificaciones en su comportamiento o posibles daños estructurales, por lo que es importante distinguir entre el movimiento de una construcción y una afectación.

En inmuebles de más de 100 metros de altura o que superan los 30 pisos, el Instituto de la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México establece la colocación de acelerógrafos, dispositivos que permiten monitorear el comportamiento de la estructura.

De acuerdo con Esteban Astudillo, consultor en Ingeniería Estructural, estos equipos permiten observar las oscilaciones del edificio ante el viento, la vibración ambiental y sismos ligeros. Si la respuesta de la construcción cambia, es necesario realizar una revisión para determinar qué ocurrió.

“Yo coloco estos dispositivos y estoy monitoreando el comportamiento del edificio, sus oscilaciones ante viento, ante la propia vibración ambiental o ante sismos ligeros. En el momento en que la respuesta del edificio se modifica, quiere decir que tengo que ir a a a revisar a ver qué está pasando” Esteban Astudillo, Consultor en Ingeniería Estructural.

¿Quién debe revisar un edificio después de un sismo?

Además del monitoreo mediante acelerógrafos en los inmuebles que cuentan con estos dispositivos, un Director Responsable de Obra debe revisar el inmueble cada cinco años.

Esta revisión permite determinar, mediante un semáforo que va de verde a rojo, si el edificio es habitable o si existe un peligro inminente.

Ante un sismo, también es necesario observar si aparecen cambios que no estaban presentes antes del movimiento.

¿Qué daños pueden ser una señal de alerta?

No todos los movimientos de un edificio significan que existe un daño estructural. Algunas construcciones están diseñadas para moverse y ajustarse durante un sismo, por lo que el desplazamiento puede formar parte de su comportamiento y generar afectaciones leves.

Entre las señales que deben observarse están las fisuras que no estaban antes del sismo. Astudillo señaló que aquellas que tienen una abertura del orden de 1 milímetro, 1.5 milímetros o mayores requieren atención.

“La señal de alerta es ver algún daño que yo sé que que no que no estaba, fisuras así y que estén abiertos vamos a decir del orden de 1 milímetro o milímetro y medio a mayores, quiere decir que ya algo pasó. Fisuras menores, pues quizás es parte del del comportamiento de la estructura, pero no me van a poner en riesgo” Esteban Astudillo, Consultor en Ingeniería Estructural.

En cambio, una fisura en una columna representa una señal de alerta mayor, debido a que estos elementos estructurales no deberían presentar fisuras.

“El ver fisuras en una columna, esa sí es una señal de alerta mayor, ¿por qué? Porque en las columnas no debiera haber fisuras realmente, prácticamente nunca” Esteban Astudillo, Consultor en Ingeniería Estructural.

Ante cualquier duda razonable sobre las condiciones de un edificio después de un sismo, se recomienda consultar directamente a un Director Responsable de Obra, quien podrá realizar una revisión más profunda de la construcción.

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