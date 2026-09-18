No solo septiembre: estos son todos los viernes sin clases por Consejo Técnico en 2026

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Los alumnos de primaria y secundaria tendrán cinco días más sin clases este 2026, de los cuales, la mayoría serán por sesiones del Consejo Técnico, celebradas el último viernes de cada mes.

Después del descanso por el 16 de septiembre, los estudiantes de educación básica tendrán más días sin clases en lo que resta del año, la mayoría por el Consejo Técnico.

El siguiente día de asueto es el viernes 25 de septiembre por la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, de acuerdo con el calendario de la secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2026-2027.

La suspensión de clases por Consejo Técnico aplica tanto para las escuelas públicas como para las instituciones particulares incorporadas a la SEP este 2026

Días de suspensión de clases

25 de septiembre: Consejo Técnico

30 de octubre: Consejo Técnico

2 de noviembre: Día de Muertos

16 de noviembre: conmemoración de la Revolución

27 de noviembre: Consejo Técnico

Las vacaciones para alumnos de primaria y secundaria comenzarán el 21 de diciembre del 2026, por lo que las clases se reanudarán el 7 de enero del 2027.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.