Sheinbaum niega que hallazgo de huachicol en Guanajuato esté ligado a Ruffo Appel

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Fotos: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto hidrocarburo en Guanajuato esté relacionado con la investigación contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

Durante su conferencia de este viernes, la mandataria explicó que se trata de otra línea de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), que busca determinar de dónde provenía el combustible y a dónde era distribuido. La FGR confirmó que la investigación comenzó el 3 de julio de 2026 y derivó en diversos cateos en Guanajuato.

Sheinbaum niega relación con caso Ruffo Appel

Al ser cuestionada sobre si el combustible asegurado formaba parte de la misma red relacionada con Ruffo Appel y exintegrantes de la Marina, Sheinbaum respondió que no.

La presidenta señaló que el caso corresponde a otra investigación que llevaba la FGR y que, aunque ya se realizó el aseguramiento, la Fiscalía continúa con las indagatorias para conocer el origen y destino del hidrocarburo.

Sheinbaum añadió que la FGR ya cuenta con elementos para avanzar hacia las detenciones relacionadas con este caso.

Foto: Gobierno de Guanajuato Foto: Gobierno de Guanajuato

¿Cómo comenzó la investigación por los 59 millones de litros?

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la investigación comenzó el pasado 3 de julio, con la detención de una persona que transportaba combustible en una pipa.

De acuerdo con la FGR, aquella persona fue detenida mientras posiblemente descargaba combustible de una pipa con capacidad para 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz, Guanajuato. No pudo acreditar la trazabilidad del hidrocarburo.

A partir de esa detención y de las diligencias posteriores, las autoridades realizaron distintas acciones de investigación que llevaron a otros inmuebles, hasta llegar al predio ubicado en la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide.

En ese lugar fueron asegurados más de 59 millones de litros de hidrocarburo, además de tanques de almacenamiento, unidades de carga, contenedores y documentación relacionada con la investigación.

¿Qué combustible fue asegurado?

La FGR informó que el volumen asegurado está compuesto por:

33.5 millones de litros de gasolina regular

7.2 millones de litros de gasolina premium

18.2 millones de litros de diésel

El origen del hidrocarburo todavía forma parte de la investigación de la FGR.

Harfuch asegura que habrá detenidos

Harfuch señaló que, aunque actualmente no hay detenidos por el aseguramiento de los 59 millones de litros, las detenciones llegarán conforme avance la investigación.

El funcionario explicó que, en otros casos de aseguramientos de grandes cantidades de combustible, las detenciones se han realizado después de las investigaciones correspondientes.

También indicó que posteriormente la FGR y Petróleos Mexicanos (Pemex) proporcionarán información sobre el caso y descartó que el inmueble donde fue localizado el combustible pertenezca a la empresa del Estado.

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