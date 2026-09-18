Defensa confirma 4 drones inhibidos y un detenido en frontera con EE. UU.; Ronald Johnson celebra resultado de “Águila Alta”

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El operativo inició el 7 y terminará el 21 de septiembre. Foto: Cuartoscuro

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Defensa), dio a conocer que, por medio de la “Operación Águila Alta”, hasta el momento, el Ejército mexicano ha logrado inhibir cuatro drones que son utilizados para vigilar las rutas que utilizan los traficantes de personas.

“Hasta el momento se han inhibido únicamente cuatro drones. Los cuatro de lado mexicano. Son drones sin armas, sin artefactos explosivos; los utilizan para vigilar las rutas que emplean los migrantes”, declaró durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Trevilla Trejo explicó que personal militar sostuvo una reunión con autoridades de Estados Unidos, quienes “no han inhibido ningún dron en lo que va del tiempo que se realiza la operación”.

El titular de Defensa mencionó que durante los trabajos en conjunto con las autoridades estadounidenses, lograron hacer que descendiera el dron y capturar al operador.

“Es una persona que se dedica al cruce de migrantes de manera ilegal. Entonces, en conclusión, son cuatro drones”, finalizó

Embajador de EE. UU. en México celebra resultado del “Operativo Águila Alta”

Tras darse a conocer el derribo de un dron y posterior detención del operador en la Colonia Nido de las Águilas del municipio de Tijuana, Baja California, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró el hecho mediante la cooperación entre ambas naciones en materia de seguridad.

“Mediante el intercambio de inteligencia entre el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE .UU. y Defensa, las autoridades mexicanas detectaron un dron, utilizado por un grupo criminal para vigilar rutas de tráfico de personas hacia los Estados Unidos, detuvieron a su presunto operador y aseguraron un arma de fuego, municiones y el control del dron”. Escribió en su cuenta de X.

Así es como la cooperación 🇺🇸🇲🇽 convierte la información en acción: desarticulando operaciones criminales y terroristas, y haciendo más segura nuestra frontera. Mediante el intercambio de inteligencia entre @CBP y @Defensamx1, las autoridades mexicanas detectaron un dron… https://t.co/oCqFCT5Fl0 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 18, 2026

¿Qué es la “Operación Águila Alta”?

El Gabinete de Seguridad informó que como parte de las operaciones en conjunto entre México y Estados Unidos, en materia de seguridad, implementaron el “Operativo Águila Alta” que va contra los drones en la franja fronteriza de Tijuana, Baja California-San Diego, California.

La operación se desarrolla mediante reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común, con cada fuerza operando dentro de su respectivo territorio. Este ejercicio es similar al realizado del 17 al 31 de marzo de 2026 en Ciudad Juárez, Chihuahua-El Paso, Texas.

El objetivo del operativo es contribuir a una frontera más segura mediante la detección e inhabilitación de drones de uso comercial empleados por delincuentes para vigilar a las autoridades durante actividades relacionadas con el tráfico de personas y drogas.

De acuerdo con el general Ricardo Trevilla Trejo, el operativo comenzó el 7 de septiembre y terminará el lunes 21 de septiembre.

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