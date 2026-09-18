No será el mismo sismo en todo México: así serán las cinco hipótesis del simulacro

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Este sábado es el segundo simulacro nacional 2026. Foto: Cuartoscuro

El Simulacro Nacional 2026 se realizará este sábado 19 de septiembre con cinco hipótesis de sismo para distintas regiones de México, con magnitudes que van de 5.2 a 7.7, de acuerdo con los escenarios planteados por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

A diferencia de un ejercicio en el que todo el país simularía el mismo terremoto, el Simulacro Nacional 2026 contempla diferentes ubicaciones de epicentro y magnitudes, de acuerdo con la región donde se desarrolle el ejercicio.

La propuesta considera también escenarios para las regiones Centro, Noroeste, Noreste, Península de Yucatán y Golfo de Tehuantepec. De esta manera, autoridades, instituciones, empresas, escuelas y población podrán poner a prueba sus mecanismos de preparación, además de su respuesta ante una emergencia.

¿Cuáles son las cinco hipótesis del Simulacro Nacional 2026?

Las cinco hipótesis contemplan distintos puntos del territorio nacional y diferentes magnitudes. Los escenarios establecidos son los siguientes:

Centro: magnitud 7.7 , con epicentro en Tehuacán, Puebla

magnitud , con epicentro en Noroeste: magnitud 7.1 , con epicentro en Mexicali, Baja California

magnitud , con epicentro en Noreste: magnitud 5.2 , con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León

magnitud , con epicentro en Península de Yucatán: magnitud 7.0 , con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo

magnitud , con epicentro en Golfo de Tehuantepec: magnitud 7.6, con epicentro en Tonalá, Chiapas

La hipótesis que corresponda a cada región será utilizada para desarrollar el ejercicio y simular las posibles consecuencias de un fenómeno con esas características.

Región Centro: sismo hipotético de magnitud 7.7

Para la región Centro, el escenario contempla un sismo hipotético de magnitud 7.7, cuyo epicentro se ubica en Tehuacán, Puebla.

Este escenario forma parte de las hipótesis de mayor magnitud consideradas para el Simulacro Nacional 2026 y permitirá desarrollar el ejercicio de preparación y respuesta con base en un movimiento de estas características.

Región Noroeste: sismo de magnitud 7.1 en Mexicali

En la región Noroeste, la hipótesis plantea un sismo de magnitud 7.1, con epicentro en Mexicali, Baja California.

El escenario permitirá realizar el simulacro a partir de las condiciones planteadas para esta zona del país y poner a prueba los mecanismos de respuesta ante una emergencia sísmica.

Región Noreste: sismo de magnitud 5.2 en Nuevo León

Para el Noreste, la hipótesis establece un sismo de magnitud 5.2, con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León.

Se trata de la hipótesis de menor magnitud entre los cinco escenarios establecidos para el Simulacro Nacional 2026.

La diferencia respecto de los demás escenarios forma parte del planteamiento regional del ejercicio, por lo que no todas las entidades participantes deberán considerar el mismo tipo de sismo.

Península de Yucatán: sismo de magnitud 7.0

En la Península de Yucatán, el escenario contempla un sismo hipotético de magnitud 7.0, con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo.

Esta hipótesis incorpora a la región dentro de los escenarios considerados para el ejercicio nacional de preparación y respuesta ante emergencias.

Golfo de Tehuantepec: sismo de magnitud 7.6 en Chiapas

Para la región del Golfo de Tehuantepec, la hipótesis establece un sismo de magnitud 7.6, con epicentro en Tonalá, Chiapas.

Es uno de los escenarios de mayor magnitud contemplados para el Simulacro Nacional 2026, junto con el planteado para la región Centro.

¿Por qué el Simulacro Nacional 2026 tendrá cinco escenarios?

El Simulacro Nacional 2026 plantea diferentes escenarios porque el ejercicio considera que las condiciones y los riesgos pueden variar entre las distintas regiones de México.

Un sismo con epicentro en Puebla, por ejemplo, no representa el mismo escenario que uno ubicado en Baja California, Nuevo León, Quintana Roo o Chiapas. La ubicación del fenómeno forma parte de las características que se toman en cuenta para desarrollar un ejercicio de preparación y respuesta.

Por ello, en lugar de establecer un único terremoto hipotético para todo el territorio nacional, la CNPC planteó cinco escenarios regionales.

Esto implica que las entidades participantes podrán desarrollar el ejercicio con base en la hipótesis correspondiente a la región donde se encuentren.

¿A qué hora será el Simulacro Nacional 2026?

El Simulacro Nacional 2026 se realizará este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

Durante el ejercicio se activarán los mecanismos de alerta y respuesta correspondientes a la hipótesis establecida para cada región.

La actividad permitirá que la población practique cómo actuar ante una emergencia, mientras autoridades, instituciones, empresas y escuelas ponen a prueba sus protocolos de coordinación, comunicación y atención.

Las cinco hipótesis corresponden exclusivamente a escenarios simulados para el ejercicio. La existencia de diferentes magnitudes y epicentros no significa que se estén anticipando cinco sismos ni que se esté pronosticando un terremoto para el 19 de septiembre.

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