¿Tu línea termina en 1? Ésta es tu fecha límite para registrar el celular

GENERANDO AUDIO...

Celulares terminación 1, ¿cuándo se registran? Foto: Cuartoscuro

Las líneas telefónicas con terminación 1 tienen hasta el lunes 31 de agosto de 2026 para realizar la vinculación de sus datos y evitar la suspensión de llamadas, mensajes de texto y datos móviles, de acuerdo con el calendario de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

El proceso aplica a las líneas de prepago que todavía no han sido vinculadas con los datos de su titular. La CRT informó que el registro debe realizarse directamente ante la compañía telefónica y consiste en asociar el nombre y la CURP del usuario con su número celular.

La comisión informó que, hasta ahora, se han vinculado 63 millones de líneas, de las cuales 40.2 millones son de prepago y 22.8 millones de pospago. Las líneas de pospago no requieren un nuevo trámite, debido a que ya están asociadas a una persona desde su contratación.

El calendario establece diferentes fechas límite según el último dígito del número telefónico. El plazo para las líneas que terminan en 0 venció el sábado 15 de agosto, mientras que las que terminan en 1 tienen como fecha límite el 31 de agosto.

Registro de celulares: ¿qué pasa si tu número termina en 1?

La CRT exhortó a las personas cuya línea termina en 1 a realizar la vinculación antes del lunes 31 de agosto para evitar que su servicio sea suspendido.

El procedimiento debe realizarse ante la empresa telefónica. El Gobierno no lleva a cabo directamente el registro de las líneas.

Para realizar la vinculación se requiere una identificación oficial vigente con CURP. La CRT indicó que, aunque durante el proceso puede tomarse una fotografía de la persona, esos datos biométricos no se almacenan.

La comisión también informó que existen dos formas de realizar el trámite:

Desde el celular, mediante la plataforma de la compañía telefónica

De manera presencial en un Centro de Atención a Clientes (CAC)

La plataforma registratulinea.crt.gob.mx concentra las direcciones de los sitios oficiales de las compañías telefónicas para realizar la vinculación.

La CRT señaló que el trámite puede efectuarse incluso si la línea no tiene saldo o ya se encuentra suspendida. La navegación en las plataformas destinadas al registro no consume datos móviles.

¿Qué pasa si no registras una línea celular?

Una vez que vence el plazo correspondiente a cada terminación, las compañías telefónicas tienen un periodo de 72 horas para iniciar y completar la suspensión del servicio de las líneas que no hayan sido vinculadas.

Durante la suspensión, la línea no queda cancelada. El usuario únicamente podrá realizar llamadas a números de emergencia, servicios de atención ciudadana y a su compañía telefónica. También podrá recibir alertas en caso de sismo.

Los números que podrán utilizarse durante la suspensión incluyen:

911 , para emergencias

, para emergencias 079 , para atención ciudadana

, para atención ciudadana 088 , para atención ciudadana

, para atención ciudadana 089 , para denuncia ciudadana

, para denuncia ciudadana El número de atención de la compañía telefónica

La CRT indicó que una vez realizada la vinculación de la línea, la empresa telefónica deberá restablecer los servicios de llamadas, mensajes y datos móviles.

Línea con terminación 0: ¿qué pasó después del 15 de agosto?

El sábado 15 de agosto de 2026 terminó el plazo para que las líneas telefónicas con terminación 0 realizaran su registro.

La suspensión de esas líneas comenzó el domingo 16 de agosto y puede extenderse hasta el martes 18 de agosto, debido al periodo de 72 horas establecido para que las compañías telefónicas realicen el proceso.

La CRT señaló que esas líneas no están canceladas ni se pierde el número telefónico. Para recuperar el servicio, el usuario debe vincular la línea con su CURP y su identificación oficial ante la empresa telefónica.

El trámite puede realizarse desde el propio teléfono o de manera presencial en los Centros de Atención a Clientes. La comisión indicó que también puede efectuarse aunque la línea ya esté suspendida.

La CRT no informó cuántas líneas con terminación 0 podrían ser suspendidas. Sin embargo, The Competitiveness Intelligence Unit calculó que podrían ser alrededor de 8.7 millones de líneas durante los tres días del proceso de suspensión.

¿Cuándo toca registrar cada terminación de celular?

El calendario de la vinculación de líneas celulares distribuye las fechas límite entre agosto y diciembre de 2026. Después del vencimiento de cada fecha, las compañías telefónicas cuentan con 72 horas para suspender las líneas que no hayan cumplido con el trámite.

Las fechas establecidas son:

Terminación 0: 15 de agosto de 2026

15 de agosto de 2026 Terminación 1: 31 de agosto de 2026

31 de agosto de 2026 Terminación 2: 15 de septiembre de 2026

15 de septiembre de 2026 Terminación 3: 30 de septiembre de 2026

30 de septiembre de 2026 Terminación 4: 15 de octubre de 2026

15 de octubre de 2026 Terminación 5: 31 de octubre de 2026

31 de octubre de 2026 Terminación 6: 15 de noviembre de 2026

15 de noviembre de 2026 Terminación 7: 30 de noviembre de 2026

30 de noviembre de 2026 Terminación 8: 15 de diciembre de 2026

15 de diciembre de 2026 Terminación 9: 31 de diciembre de 2026

La medida busca que cada número telefónico quede asociado con una persona mediante su nombre y CURP. La CRT señaló que el objetivo es eliminar el anonimato en la contratación de líneas telefónicas.

La comisión también indicó que, si una línea está involucrada en un delito, las autoridades competentes pueden solicitar información a las compañías telefónicas conforme a las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.