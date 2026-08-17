Aspirantes reportan fallas en computadoras durante examen de la UNAM en la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Aspirantes que acudieron este lunes al primer turno del examen presencial de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México (CDMX), reportaron fallas en los equipos de cómputo utilizados para presentar la prueba, con retrasos de varios minutos para algunos estudiantes.

Dafne, aspirante a Biología, contó que, aunque su conexión funcionó correctamente, observó que a varias personas a su alrededor les tomó alrededor de cinco minutos cargar el examen.

“A mí sí me agarró bien el Internet, pero sí, me tocó ver a varias personas a mi alrededor que les tardó más o menos unos cinco minutos en cargar y, quiera o no, son cinco minutos menos que tienen para hacer el examen”, relató.

Aspirantes reportan problemas con las laptops

Victoria, aspirante a Cirujano Dentista, señaló que tuvo que comenzar aproximadamente 10 minutos después debido a problemas con las laptops.

También explicó que a algunos estudiantes les aparecía el mensaje “reintentar conexión”, mientras que en su caso hubo un problema con el contador del examen y tuvieron que cambiarle el equipo.

Pese a las dificultades, Isaac, aspirante a Ingeniería Agrícola, dijo que concluyó la prueba en un tiempo aproximado de 59 minutos a una hora.

Fallas generan incertidumbre sobre los resultados

Los problemas reportados durante la aplicación generaron inquietud entre algunos aspirantes, particularmente ante el compromiso de que los resultados sean entregados en tiempo real y antes del 31 de agosto.

Dafne señaló que permanece la incertidumbre sobre la posibilidad de que surja algún otro problema con los resultados, aunque consideró que ahora corresponde confiar en sus conocimientos y esperar que el proceso se desarrolle correctamente.

Aspirantes destacan examen presencial

A pesar de las fallas técnicas, los primeros estudiantes que salieron del examen en el Domo de Cobre se pronunciaron a favor de la aplicación presencial.

Isaac destacó la distribución de las preguntas y respuestas, así como la posibilidad de desplazarse entre ellas y administrar el tiempo durante la prueba.

El aspirante consideró positivo que las respuestas no estuvieran bloqueadas y que los estudiantes pudieran regresar a las preguntas para resolverlas de acuerdo con su estrategia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.