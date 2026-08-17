UNAM: No todos regresan a clases hoy; checa qué alumnos vuelven y cuándo

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Ciudad Universitaria. Foto: Cuartoscuro

El regreso a clases en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el ciclo escolar 2026-2027 tiene dos fechas, dependiendo de si los estudiantes son de reingreso o de nuevo ingreso. Los alumnos que ya cursaban una licenciatura regresan este lunes 17 de agosto, mientras que quienes ingresan por primera vez comenzarán clases el 31 de agosto de 2026.

El calendario originalmente contemplaba el regreso de los estudiantes de reingreso para el 10 de agosto, pero la fecha fue modificada.

La fecha para los estudiantes de primer ingreso fue ajustada debido a la reprogramación del examen de control presencial, por lo que su incorporación al ciclo escolar 2026-2027 será posterior a la de quienes ya eran alumnos de la Universidad.

¿Quiénes regresan hoy a clases en la UNAM?

Este lunes 17 de agosto regresan a clases las y los estudiantes que ya formaban parte de la UNAM y únicamente avanzarán de grado dentro de su licenciatura.

Para quienes entren después, las entidades académicas serán las encargadas de informar, a través de sus canales oficiales, las fechas y procedimientos relacionados con:

Reinscripciones

Trámites administrativos

Otras actividades académicas

La Universidad señaló que cada entidad académica dará las indicaciones correspondientes para estos procesos.

¿Cuándo regresan los alumnos de nuevo ingreso?

Los estudiantes que ingresan por primera vez a la UNAM deberán esperar hasta el lunes 31 de agosto de 2026.

La fecha aplica tanto para quienes fueron admitidos mediante concurso de selección como para estudiantes provenientes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) o del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) que ingresan mediante pase reglamentado.

La institución informó que buscará fortalecer y agilizar los procesos administrativos relacionados con la entrega de documentos y la inscripción de los nuevos alumnos.

FCPyS retrasa su regreso a clases

Existe una excepción dentro de este regreso general. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), ubicada en Ciudad Universitaria, informó que retrasará el inicio del ciclo escolar 2026-2027 que estaba previsto para este lunes 17 de agosto.

La dirección de la facultad explicó que la modificación está relacionada con las negociaciones con la representación sindical de los trabajadores de base y señaló que el calendario será actualizado una vez que concluyan las conversaciones.

El ajuste ocurre después de que las instalaciones de la FCPyS fueran tomadas por trabajadores el viernes 7 de agosto.

De acuerdo con una publicación del Comité Estudiantil de la facultad, la protesta está relacionada con falta de pagos salariales e incumplimiento de prestaciones laborales.

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