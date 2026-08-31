UNAM recibe a más de 85 mil alumnos; rector pide usar el mundo digital sin sustituir análisis e imaginación

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Leonardo Lomelí, rector de la UNAM. Foto: Cuartoscuro

La UNAM inició el ciclo escolar 2026-2027 con más de 85 mil estudiantes de nuevo ingreso a bachillerato y licenciatura, quienes recibieron un mensaje de bienvenida del rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien los llamó a asumir nuevos retos, aprovechar las oportunidades y utilizar las herramientas del mundo digital para complementar su formación, sin sustituir el análisis, la imaginación y el esfuerzo honesto.

Durante su mensaje, Lomelí aseguró que la preparación, constancia, tesón y dedicación de las y los nuevos estudiantes hicieron posible su llegada a la Universidad Nacional Autonóma de México (UNAM).

“Con su presencia, la Universidad cobra nueva vitalidad y confirma que la educación pública tiene la enorme virtud de abrir horizontes de desarrollo y entendimiento, generar condiciones para la movilidad social y contribuir a la construcción de un mundo mejor”, expresó.

Lomelí pide usar la tecnología digital sin sustituir el análisis

El rector señaló que los nuevos universitarios comienzan esta etapa en una coyuntura marcada por avances científicos y tecnológicos, en la que el universo digital amplía las posibilidades para aprender y crear.

Sin embargo, también les advirtió que este entorno exige criterio y sentido cívico.

Por ello, los llamó a apoyarse en las herramientas digitales para complementar su formación, pero no para reemplazar capacidades como el análisis, la imaginación y el esfuerzo.

“Apóyense en él para complementar su formación, mas no para sustituir el análisis, la imaginación y el esfuerzo honesto”.

UNAM ofrece apoyo a los nuevos estudiantes

Lomelí también señaló que las y los estudiantes no estarán solos frente a las exigencias de la vida académica.

La Universidad cuenta con una red de docentes y tutores, además de programas de orientación y servicios de apoyo emocional especializados en el cuidado de la comunidad estudiantil.

El rector también llamó a los nuevos integrantes de la UNAM a respetar las diferencias, rechazar cualquier forma de violencia y discriminación y contribuir a que los espacios universitarios sean seguros, saludables, incluyentes, creativos y solidarios.

UNAM destaca su historia y renovación con cada generación

Durante su mensaje de bienvenida, Lomelí recordó que este periodo escolar coincide con el 475 aniversario de la expedición de la Real Cédula de 1551, que dio origen a la primera universidad del país.

Señaló que los nuevos alumnos se incorporan a una institución cuyas raíces se remontan a casi cinco siglos, pero que se renueva con cada generación.

“La esencia de la Universidad Nacional Autónoma de México reside en quienes le dan vida y en el compromiso de sus egresadas y egresados con la consolidación de una nación más justa, libre, sostenible, democrática y con menos desigualdades”, subrayó.

También destacó que la pluralidad es una de las mayores fortalezas de la casa de estudios.

UNAM abre segunda oportunidad para aspirantes no seleccionados

Este lunes 31 de agosto, la UNAM también ofrecerá una nueva oportunidad para que aspirantes que no fueron seleccionados en el Examen de Control Presencial puedan buscar un lugar en alguna de sus licenciaturas.

De acuerdo con la información proporcionada, 16 mil 543 aspirantes que no lograron ingresar a su primera opción podrán competir por 2 mil 024 lugares disponibles en 66 programas de licenciatura, correspondientes a las cuatro áreas de conocimiento.

#BoletínUNAM La UNAM abre más de 2,000 lugares de licenciatura para aspirantes no seleccionados > https://t.co/ipPjZZ1K5y pic.twitter.com/EA5DHVfBx1 — UNAM (@UNAM_MX) August 31, 2026

El registro comienza este lunes 31 de agosto a las 10:00 horas y concluirá el viernes 4 de septiembre a las 12:00 horas.

Los aspirantes deberán ingresar al sitio señalado por la UNAM, con su folio y contraseña, para seleccionar hasta tres opciones de licenciatura en orden de preferencia.

La asignación de los lugares se realizará considerando el número de aciertos obtenidos en el examen de control, hasta que los espacios disponibles se agoten.

¿Cuándo publicará la UNAM los resultados?

La publicación de los resultados de esta convocatoria está prevista para el viernes 4 de septiembre a las 18:00 horas.

Los aspirantes que resulten seleccionados podrán descargar sus documentos de inscripción en MI SITIO a partir del sábado 5 de septiembre a las 10:00 horas.

Así, mientras la UNAM recibe a más de 85 mil nuevos estudiantes para el ciclo 2026-2027, también mantiene abierta esta segunda posibilidad para quienes no consiguieron un lugar en su primera opción.

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