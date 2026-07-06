¿Efecto Mundial? Homicidios dolosos caen en México durante los partidos de la Selección

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Guanajuato y Sinaloa fueron las entidades con más casos. Foto: Cuartoscuro.

Los homicidios dolosos bajaron un 33.5% en México entre el 11 de junio y el 5 de julio, en lo que va del Mundial 2026. En los días que jugó la Selección Mexicana se registró un promedio de 30 y 53 asesinatos.

En junio, hubo mil 209 casos reportados ante las fiscalías de los estados, de acuerdo con datos del Gabinete de Seguridad.

Dicha cifra muestra una disminución de 609 casos, es decir, un 33.5% menos de víctimas de homicidios dolosos en comparación con junio del 2025, cuando existieron mil 818 casos reportados.

En cambio, los homicidios dolosos bajaron un 8.3% en comparación con mayo de este 2026, ya que en ese mes hubo mil 318 reportes.

Estados con más homicidios en junio

Guanajuato: 122

Sinaloa: 115

Chihuahua: 85

Estado de México: 84

Baja California: 83

Asimismo, hubo una disminución de homicidios dolosos del 1 al 5 de julio de este 2026. En ese lapso, se registraron 201 casos, es decir, un 24.4% menos que en el mismo periodo, pero del 2025, cuando existieron 266 asesinatos de este tipo reportados.

¿Cuántos homicidios hubo cuando jugó México?

El 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026 en Ciudad de México (CDMX), solo se registraron 30 homicidios dolosos a nivel nacional, lo que representó una disminución con respecto a los días anteriores.

El pico más alto se registró el domingo 28 de junio, cuando ocurrieron 53 asesinatos de este tipo. Coincidió con el partido entre Sudáfrica y Canadá en los dieciseisavos de final.

Del 11 de junio al 5 de julio, hubo un promedio de 30 a 53 homicidios dolosos por día. En cambio, en los cinco partidos que disputó la Selección Mexicana se registraron entre 30 y 51 casos.

11 de junio (México vs Sudáfrica): 30 homicidios dolosos

18 de junio (México vs Corea del Sur): 45

24 de junio (México vs República Checa): 41

30 de junio (México vs Ecuador): 39

5 de julio (México vs Inglaterra): 51

Homicidios dolosos en estados sede del Mundial 2026 en México durante junio

Ciudad de México: 59

Jalisco: 47

Nuevo León: 29

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