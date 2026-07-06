SEP implementará nueva estrategia de salud mental para estudiantes de secundaria y bachillerato; así funcionará

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Foto: Gobierno de México

La Secretaría de Educación Pública (SEP) implementará una nueva estrategia nacional de salud mental dirigida a estudiantes de secundaria y bachillerato, con actividades en las escuelas, guías para jóvenes, campañas informativas y pláticas para promover el bienestar emocional y prevenir problemas como la ansiedad, la depresión, el consumo de drogas y la violencia.

¿En qué consiste la nueva estrategia de salud mental de la SEP?

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los Jóvenes: “El ABC de las Emociones”, un programa que busca fortalecer el bienestar socioemocional de adolescentes mediante acciones coordinadas entre el Gobierno federal, las escuelas, las familias y las comunidades.

La estrategia contempla seis ejes principales:

Campaña masiva de sensibilización

Distribución de 18 millones de guías para estudiantes, madres, padres, cuidadores y docentes

Actividades dentro de las escuelas

Asambleas informativas

Pláticas interactivas en planteles educativos

Fortalecimiento de la Línea de la Vida

La mandataria explicó que el objetivo es que el cuidado de la salud mental sea una responsabilidad compartida entre autoridades educativas, familias y sociedad.

Las escuelas dedicarán tiempo para trabajar las emociones

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que la Nueva Escuela Mexicana será uno de los principales espacios para desarrollar esta estrategia.

Entre las acciones previstas destacan:

18 millones de guías impresas y digitales para estudiantes de tercero de secundaria y bachillerato.

impresas y digitales para estudiantes de tercero de secundaria y bachillerato. Una hora semanal de actividades en las aulas para trabajar el reconocimiento y manejo de las emociones.

de actividades en las aulas para trabajar el reconocimiento y manejo de las emociones. Asambleas informativas con estudiantes, docentes, madres, padres y personas cuidadoras.

con estudiantes, docentes, madres, padres y personas cuidadoras. Pláticas interactivas impartidas por brigadas especializadas que recorrerán escuelas del país.

Las guías incluirán información sobre el manejo de emociones, el impacto de las redes sociales, señales de alerta y cuándo es necesario buscar ayuda profesional.

¿Por qué se implementará esta estrategia?

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, presentados por el secretario de Salud, David Kershenobich:

El 10% de los jóvenes de entre 12 y 17 años presenta malestar psicológico.

de los jóvenes de entre 12 y 17 años presenta malestar psicológico. El 3.3% ha manifestado ideación suicida.

ha manifestado ideación suicida. El 18.1% ha estado expuesto a algún tipo de violencia.

ha estado expuesto a algún tipo de violencia. El 4.7% ha consumido drogas al menos una vez.

Ante este panorama, el Gobierno federal busca impulsar acciones preventivas desde los planteles educativos para detectar oportunamente problemas emocionales y brindar acompañamiento.

¿Cuándo comenzará la estrategia?

Las campañas de sensibilización, las actividades escolares y la versión digital de las guías comenzarán durante este año, mientras que la distribución física de los materiales en las escuelas se realizará con el próximo ciclo escolar.

Además, se desplegarán 300 brigadas de instituciones públicas de salud para realizar actividades en los planteles educativos y continuará fortaleciéndose la Línea de la Vida, disponible en el 800 911 2000, como un canal de orientación y atención para quienes requieran apoyo en temas de salud mental.