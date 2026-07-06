¿Quieres comprar casa? Conoce los requisitos y pasos para solicitar un crédito Infonavit en 2026

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Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Comprar una casa, adquirir un terreno o remodelar tu hogar es posible a través del Infonavit; sin embargo, es indispensable conocer los requisitos y pasos para solicitar tu crédito este 2026.

El crédito Infonavit es un financiamiento hipotecario que otorga el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para que los derechohabientes puedan:

Adquirir un terreno

Comprar una vivienda nueva o usada

Construir una vivienda

Mejorar o reparar una vivienda

Pagar una hipoteca contratada con otra institución financiera

¿Con cuántos puntos puedes obtener un crédito?

Durante este 2026, el Infonavit implementó el modelo T100 para otorgar un crédito con solo 100 puntos de precalificación. Dicho puntaje se calcula automáticamente tomando en cuenta:

Ahorro en la Subcuenta de Vivienda

Cumplimiento de otros requisitos establecidos por el Instituto

Edad

Salario

Tiempo de cotización continua

Requisitos y pasos para solicitar un crédito Infonavit en 2026

El Infonavit señala que los requisitos y documentos son distintos en cada tipo de crédito; no obstante, existen condiciones generales como:

Cumplir con la precalificación del Infonavit para el crédito deseado

Ser trabajador derechohabiente del Infonavit

Tener una relación laboral vigente

Para solicitar el crédito, debes hacer lo siguiente:

Precalifícate en Mi Cuenta Infonavit y elige el crédito que más te convenga Realiza el curso gratuito “Saber + para decidir mejor” Solicita el avalúo de la vivienda Integra tu expediente y presenta la solicitud del crédito Elige al notario público que formalizará la operación Recibe la constancia de crédito al concluir la inscripción del financiamiento

Asimismo, el crédito hipotecario tradicional del Infonavit puede otorgar un financiamiento de hasta 2 millones 935 mil pesos, un tope que se determina cruzando la capacidad de pago del derechohabiente con el comportamiento fiscal de la empresa donde labora.

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