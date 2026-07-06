Caso del tigre “Kenzo”: UNAM realiza necropsia y entregará los resultados esta semana

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Buscan determinar las causas de su muerte. Foto: Ayuntamiento Tepetlaoxtoc

En una nueva actualización sobre el caso del tigre “Kenzo”, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya realizaron la necropsia del ejemplar.

La dependencia señaló que será durante esta semana cuando reciba los resultados preliminares, los cuales permitirán avanzar en la investigación para determinar la causa de la muerte del felino.

“La Profepa informa que especialistas de la UNAM realizaron la necropsia del tigre ‘Kenzo’. En el transcurso de la siguiente semana entregarán los resultados preliminares a la Procuraduría”, mencionó a través de un breve comunicado compartido en sus cuentas ofíciales de redes sociales este domingo.

¿Qué se sabe de la muerte del tigre “Kenzo”?

La muerte de “Kenzo” ocurrió el pasado jueves 2 de julio, luego de que autoridades localizaron al tigre de Bengala en una zona cerril de Tepetlaoxtoc, Estado de México, tras cuatro días de búsqueda.

De acuerdo con la información proporcionada por la Profepa, durante el operativo los médicos veterinarios intentaron aplicar un sedante al ejemplar; sin embargo, el animal reaccionó de manera agresiva al detectar la presencia del personal encargado de la captura.

Ante el riesgo para los integrantes del equipo, elementos de seguridad intervinieron para contener la situación y le dispararon. Posteriormente, los especialistas trasladaron a Kenzo para recibir atención veterinaria, pero el felino perdió la vida antes de llegar al santuario Reino Animal, en Teotihuacán.

La Profepa explicó en su momento que veterinarios de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), del Parque Zoológico de Moroleón y de Reino Animal brindaron atención al tigre tras su captura.

La búsqueda del tigre de bengala se extendió durante cuatro días

El operativo para localizar al tigre inició después de que el ejemplar escapó de un sitio de manejo de fauna en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, en Tepetlaoxtoc.

Durante los días de búsqueda participaron autoridades municipales, estatales y federales, además de especialistas en fauna silvestre, quienes recorrieron una zona de difícil acceso con apoyo de drones térmicos, unidades caninas, Policía Montada, cuerpos de emergencia y elementos de seguridad.

Las condiciones del terreno y las lluvias complicaron las labores de rastreo, mientras las autoridades mantenían un llamado a la población para evitar acercarse al animal debido al riesgo que representaba.

Profepa clausuró el lugar donde estaba Kenzo

Tras una inspección, la Profepa informó que detectó irregularidades relacionadas con los protocolos de manejo y resguardo del tigre, por lo que determinó clausurar el sitio donde permanecía el ejemplar.

La dependencia señaló que una falla en el protocolo de apertura y cierre de puertas durante trabajos de mantenimiento habría permitido la salida del felino.

El caso generó cuestionamientos entre autoridades y ciudadanos debido a las distintas versiones sobre el origen de la fuga, las condiciones en las que encontraron al animal y las circunstancias de su muerte.

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