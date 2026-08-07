UNAM ya habilitó el sistema para consultar cita del Examen de Control Presencial

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La UNAM habilitó las citas para el Examen de Control. FOTO: Cuartoscuro

La UNAM informó que ya está habilitado el sistema para que los aspirantes que participarán en el Examen de Control Presencial obtengan su cita a través de “TU SITIO”, dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026-2027/1.

Actualización de información sobre el Examen de Control Presencial 👇: pic.twitter.com/K3i55dAekr — UNAM (@UNAM_MX) August 7, 2026

Los aspirantes deberán ingresar con su clave personal para consultar la información correspondiente a su evaluación.

UNAM publica fecha, sede y horario del Examen de Control Presencial

Al acceder al sistema, cada aspirante podrá conocer los siguientes datos de su Examen de Control Presencial:

Fecha del examen

del examen Horario asignado

asignado Sede donde deberá presentarse

donde deberá presentarse Croquis para ubicar el lugar

para ubicar el lugar Documentación requerida para realizar el proceso

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) recordó que esta información ya se encuentra disponible para quienes fueron convocados a esta etapa del proceso de ingreso a licenciatura.

Más de 58 mil aspirantes presentarán el Examen de Control Presencial

La UNAM informó que el Examen de Control Presencial contempla la participación de 58 mil 783 aspirantes, quienes fueron distribuidos en cuatro sedes del país entre el 12 y el 19 de agosto.

La mayor concentración de aspirantes será en la Ciudad de México, donde se aplicará la prueba a 53 mil 568 personas durante tres días consecutivos.

Calendario y sedes del Examen de Control Presencial

León, Guanajuato: 2 mil 777 aspirantes los días 12 y 13 de agosto , en el Hotel Real de Minas Poliforum .

2 mil 777 aspirantes los días , en el . Oaxaca, Oaxaca: mil 920 aspirantes el 13 de agosto , en el Hotel San Felipe .

mil 920 aspirantes el , en el . Tijuana, Baja California: 518 aspirantes el 16 de agosto , en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID .

518 aspirantes el , en el . Ciudad de México: 53 mil 568 aspirantes los días 17, 18 y 19 de agosto, en el Palacio de los Deportes

¿Dónde resolver dudas sobre el examen de la UNAM?

La DGAE indicó que las personas que tengan dudas relacionadas con el Examen de Control Presencial pueden comunicarse mediante el correo electrónico habilitado para el proceso:

concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx

El aviso fue emitido este 7 de agosto de 2026 desde Ciudad Universitaria.

La Universidad recomienda revisar cuanto antes “TU SITIO” para conocer la cita asignada y verificar con anticipación la documentación solicitada, así como la ubicación de la sede donde se aplicará el examen.

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