Caso en Chiapas revive el de Dafne: muere adolescente de 13 años en un anexo; hay 13 detenidos

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Muerte de adolescente en anexo, recuerda caso de Dafne. Fotos: UnoTV/Cuartoscuro

La muerte de una adolescente de 13 años al interior de un centro de rehabilitación en Tapachula, Chiapas, volvió a poner bajo la lupa los espacios donde menores de edad quedan bajo cuidado de terceros, luego de que autoridades detuvieran a 13 personas tras la intervención en el anexo “Filipenses 4:13”.

El caso ha generado comparaciones con la muerte de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años que falleció durante un campamento organizado por una academia militarizada en Tamaulipas, debido a que ambos hechos involucran a menores de edad que se encontraban bajo la responsabilidad de instituciones externas a sus familias.

Aunque las investigaciones de ambos casos avanzan por separado y corresponden a autoridades distintas, los dos hechos han abierto cuestionamientos sobre los protocolos de supervisión, atención y seguridad en espacios donde permanecen niños y adolescentes.

Adolescente muere en anexo de Chiapas; hay 13 detenidos tras operativo

De acuerdo con las autoridades, la intervención en el centro de rehabilitación “Filipenses 4:13”, ubicado en el ejido Álvaro Obregón, cerca de las vías del tren, ocurrió después de un reporte emitido por el C5 Escudo Pakal sobre la localización de una adolescente sin signos vitales.

Al lugar acudieron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal, Fiscalía General del Estado (FGE), autoridades federales y Policía Municipal para realizar las diligencias correspondientes.

Durante el operativo fueron detenidas 13 personas, entre ellas 12 hombres y una mujer, quienes quedaron a disposición de las autoridades por su probable responsabilidad en el delito de resistencia de particulares.

Las personas aseguradas fueron identificadas como:

José “N”

Carlos “N”

Esvin “N”

Marco “N”

Francisco “N”

Yerzon “N”

Olver “N”

Juana “N”

Elvin “N”

Juan “N”

Jhosep “N”

Josué “N”

Ismael “N”

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la menor, ya que presuntamente el deceso se habría debido a maltratos en el presunto anexo.

Caso Dafne Zapata: una adolescente que murió bajo el cuidado de una escuela militarizada

El caso de Dafne Zapata Quintos de 13 años, ocurrió en Tamaulipas, cuando la adolescente acudió a un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Doenitz.

De acuerdo con el testimonio de su madre, Alejandra Quintos, días después del inicio de las actividades recibió una llamada en la que le informaron que su hija había presentado malestares físicos.

La madre de la menor señaló que pidió que fuera trasladada a un hospital; sin embargo, posteriormente recibió una segunda llamada en la que le notificaron que Dafne había perdido la vida.

Tras el fallecimiento, las investigaciones modificaron la versión inicial que apuntaba a una muerte natural y se abrió una carpeta por la muerte de la adolescente. Actualmente, directivos y personas relacionadas con la academia enfrentan un proceso penal.

El caso también abrió una discusión sobre la falta de regulación y vigilancia en algunas instituciones con modelos de disciplina militarizada, así como sobre posibles prácticas de castigo denunciadas por exalumnos y familiares.

Similitudes entre el caso Chiapas y el de Dafne Zapata

Los dos casos tienen como elemento central la muerte de adolescentes de 13 años mientras se encontraban bajo el cuidado de instituciones ajenas a su entorno familiar.

En ambos hechos, las autoridades tuvieron que intervenir después de que se reportaran circunstancias relacionadas con el fallecimiento de las menores y posteriormente iniciaron investigaciones para establecer responsabilidades.

Otro punto en común es la exigencia de respuestas por parte de familiares y sociedad sobre los mecanismos de supervisión que existen en lugares donde niños y adolescentes permanecen internados o participan en actividades organizadas por terceros.

Sin embargo, cada investigación mantiene sus propias líneas y deberá determinar, con base en pruebas periciales y ministeriales, qué ocurrió en cada caso y si existieron responsabilidades legales.

Muertes de menores en instituciones abren debate sobre supervisión y seguridad

Tras el caso de Dafne Zapata, familiares de otras posibles víctimas han señalado la necesidad de revisar el funcionamiento de espacios donde se aplican métodos disciplinarios especiales o donde menores permanecen bajo custodia.

En este contexto, organizaciones y autoridades han planteado la importancia de fortalecer los mecanismos de vigilancia para garantizar que cualquier institución que atienda a menores cumpla con condiciones adecuadas de seguridad y protección.

El caso ocurrido en Chiapas se suma ahora a esta conversación, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer la muerte de la adolescente y determinar si hubo alguna responsabilidad.

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