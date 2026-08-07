UNAM informa cómo consultar la cita para el Examen de Control Presencial 2026

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UNAM. Foto: Cuartoscuro.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), informó que este viernes 7 de agosto las y los aspirantes que participarán en el Examen UNAM 2026 podrán consultar, mediante “TU SITIO”, la información de su cita para conocer el día, horario y sede donde les fue asignada la aplicación del Examen de Control Presencial.

Mensaje de aviso para citas del Examen de Control Presencial 👇. pic.twitter.com/Go2aImZZQ9 — UNAM (@UNAM_MX) August 7, 2026

La información estará disponible para quienes obtuvieron el puntaje mínimo requerido para presentar esta nueva evaluación. En la cita se detallarán la fecha, el horario, la sede asignada, el croquis de ubicación y la documentación que deberá presentarse el día del examen.

La aplicación del Examen de Control Presencial forma parte de las medidas implementadas por la UNAM después de que durante el proceso de admisión del ciclo escolar 2026-2027/1 se detectaran irregularidades en la aplicación del examen en línea. Tras estos hechos, la máxima casa de estudios integró una Comisión Técnica de Personas Expertas para revisar el proceso de ingreso y emitir recomendaciones encaminadas a garantizar la confiabilidad del concurso de selección.

Con base en esas recomendaciones, la Universidad anunció que las y los aspirantes que cumplan con el puntaje establecido deberán presentar un examen presencial de control como parte del procedimiento de ingreso a licenciatura.

¿Cómo consultar la cita para el Examen de Control Presencial UNAM 2026?

A partir del viernes 7 de agosto, las y los aspirantes que cumplan con el puntaje mínimo deberán ingresar con su clave personal a “TU SITIO”, disponible dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1.

En ese apartado encontrarán la información correspondiente a su cita, que incluye:

Fecha del examen

Horario asignado

Sede donde deberán presentarse

Croquis de ubicación

Documentación requerida para el ingreso

Previamente, desde el 5 de agosto, las personas interesadas pueden revisar en el micrositio del Concurso de Selección Licenciatura 2026 los listados que indican el puntaje mínimo requerido por programa académico, entidad y modalidad para determinar quiénes fueron convocados a esta etapa del proceso.

Fechas y sedes del Examen de Control Presencial UNAM 2026

La UNAM informó que el Examen de Control Presencial se aplicará entre el 12 y el 19 de agosto de 2026 en cuatro sedes del país.

El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

León, Guanajuato: miércoles 12 y jueves 13 de agosto

miércoles y jueves Oaxaca, Oaxaca: jueves 13 de agosto

jueves Tijuana, Baja California: sábado 15 y domingo 16 de agosto

sábado y domingo Ciudad de México: lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto

La Universidad explicó que la habilitación de sedes fuera de la capital del país responde a las medidas acordadas para facilitar la aplicación del examen presencial derivado de las recomendaciones emitidas por la Comisión Técnica de Personas Expertas.

¿Cuándo será el inicio y reinicio de clases en la UNAM?

Como parte de los acuerdos alcanzados por el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM, se definió un ajuste al calendario académico para atender la implementación del Examen de Control Presencial.

La Universidad informó que:

El reinicio de clases para las y los estudiantes que ya cursan una licenciatura será el lunes 17 de agosto de 2026 .

para las y los estudiantes que ya cursan una licenciatura será el . El inicio de cursos para las personas de primer ingreso, tanto de pase reglamentado como del concurso de selección, está previsto para el lunes 31 de agosto de 2026.

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