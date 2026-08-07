Adolescentes de 15 a 19 años vuelven a liderar las desapariciones en julio de 2026

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Mujeres de entre 15 y 19 son las más vulnerables. Foto: Cuartoscuro

Durante julio de 2026, México registró mil 70 reportes de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, de las cuales 575 permanecían desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Los datos muestran que las adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años fueron nuevamente el grupo con más reportes de desaparición, al acumular 193 casos, la cifra más alta entre todas las edades y ambos sexos. En el mismo rango de edad se contabilizaron 137 hombres.

Las adolescentes encabezan las cifras del mes

El comportamiento por edades coloca nuevamente a los jóvenes de entre 15 y 19 años como el grupo más afectado.

Durante julio se reportaron:

Mujeres de 15 a 19 años: 193 casos

193 casos Hombres de 15 a 19 años: 137 casos

El segundo grupo con más reportes correspondió a menores de 10 a 14 años, con:

81 mujeres

40 hombres

Mientras que entre las personas de 20 a 24 años se registraron:

92 hombres

28 mujeres

Más de la mitad de los casos siguen sin resolverse

Del total de las mil 70 personas reportadas durante julio:

575 permanecían desaparecidas o no localizadas , equivalentes al 53.74%

, equivalentes al 495 fueron localizadas, es decir, el 46.26%

Entre quienes fueron encontrados:

478 fueron localizados con vida (96.57%)

(96.57%) 17 fueron localizados sin vida (3.43%)

En cuanto al sexo de las personas reportadas:

637 fueron hombres (59.53%)

(59.53%) 433 fueron mujeres (40.47%)

Ciudad de México concentró el mayor número de reportes

Las entidades con más registros durante julio fueron:

Ciudad de México: 127 Tamaulipas: 75 Quintana Roo: 74 Michoacán: 73 Guanajuato: 71 Veracruz: 61 Sonora: 58 Morelos: 58 Yucatán: 45 Durango: 44

La mayoría de los reportes corresponden a personas mexicanas

Respecto a la nacionalidad, el RNPDNO señala que la mayor parte de los casos corresponde a personas mexicanas:

633 hombres mexicanos

427 mujeres mexicanas

También hubo reportes de personas de otras nacionalidades:

Estados Unidos: 3 hombres y 2 mujeres

3 hombres y 2 mujeres Colombia: 1 hombre

1 hombre Honduras: 2 mujeres

2 mujeres Francia: 1 mujer

1 mujer Chile: 1 mujer

Así avanza el sexenio en materia de desapariciones

Las cifras acumuladas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas indican que, durante el actual sexenio, se han registrado 59 mil 809 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas.

De ese total:

20 mil 351 personas continúan desaparecidas o no localizadas (34.03%)

(34.03%) 39 mil 458 fueron localizadas (65.97%)

Entre quienes fueron encontrados:

36 mil 356 estaban con vida (92.14%)

(92.14%) 3 mil 102 fueron localizados sin vida (7.86%)

Al igual que ocurrió en julio, las mujeres de entre 15 y 19 años representan el grupo con más desapariciones en el acumulado del sexenio, con 8 mil casos, seguidas por los hombres de la misma edad, con 5 mil 577.

En cuanto a las entidades con más personas desaparecidas en el periodo, encabezan la lista:

Estado de México: 7 mil 362

Ciudad de México: 5 mil 816

Nuevo León: 4 mil 696

Guanajuato: 4 mil 272

Puebla: 3 mil 478

Sonora: 3 mil 249

Sinaloa: 2 mil 655

Chiapas: 2 mil 200

Quintana Roo: mil 879

Veracruz: mil 731

En conjunto, estos 10 estados concentran 35 mil 607 casos, de acuerdo con las cifras del RNPDNO, consultadas el 3 de agosto de 2026.

En el acumulado del sexenio de Claudia Sheinbaum, el Registro indica que la mayoría de las personas reportadas como desaparecidas corresponden a nacionalidad mexicana.

Los registros muestran:

Mexicana: 37,226 hombres y 21,521 mujeres

37,226 hombres y 21,521 mujeres Estadounidense: 195 hombres y 103 mujeres

195 hombres y 103 mujeres Colombiana: 136 hombres y 43 mujeres

136 hombres y 43 mujeres Venezolana: 97 hombres y 55 mujeres

97 hombres y 55 mujeres Hondureña: 68 hombres y 37 mujeres

68 hombres y 37 mujeres Guatemalteca: 39 hombres y 15 mujeres

39 hombres y 15 mujeres Cubana: 32 hombres y 20 mujeres

32 hombres y 20 mujeres Salvadoreña: 17 hombres y 11 mujeres

17 hombres y 11 mujeres Canadiense: 9 hombres y 3 mujeres

9 hombres y 3 mujeres Nicaragüense: 8 hombres y 6 mujeres

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