Adolescentes de 15 a 19 años vuelven a liderar las desapariciones en julio de 2026

| 13:12 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Las mujeres de 15 a 19 años volvieron a concentrar el mayor número de desapariciones en México durante julio, según el RNPDNO.
Mujeres de entre 15 y 19 son las más vulnerables. Foto: Cuartoscuro

Durante julio de 2026, México registró mil 70 reportes de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, de las cuales 575 permanecían desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Los datos muestran que las adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años fueron nuevamente el grupo con más reportes de desaparición, al acumular 193 casos, la cifra más alta entre todas las edades y ambos sexos. En el mismo rango de edad se contabilizaron 137 hombres.

Las adolescentes encabezan las cifras del mes

El comportamiento por edades coloca nuevamente a los jóvenes de entre 15 y 19 años como el grupo más afectado.

Durante julio se reportaron:

  • Mujeres de 15 a 19 años: 193 casos
  • Hombres de 15 a 19 años: 137 casos

El segundo grupo con más reportes correspondió a menores de 10 a 14 años, con:

  • 81 mujeres
  • 40 hombres

Mientras que entre las personas de 20 a 24 años se registraron:

  • 92 hombres
  • 28 mujeres

Más de la mitad de los casos siguen sin resolverse

Del total de las mil 70 personas reportadas durante julio:

  • 575 permanecían desaparecidas o no localizadas, equivalentes al 53.74%
  • 495 fueron localizadas, es decir, el 46.26%

Entre quienes fueron encontrados:

  • 478 fueron localizados con vida (96.57%)
  • 17 fueron localizados sin vida (3.43%)

En cuanto al sexo de las personas reportadas:

  • 637 fueron hombres (59.53%)
  • 433 fueron mujeres (40.47%)

Ciudad de México concentró el mayor número de reportes

Las entidades con más registros durante julio fueron:

  1. Ciudad de México: 127
  2. Tamaulipas: 75
  3. Quintana Roo: 74
  4. Michoacán: 73
  5. Guanajuato: 71
  6. Veracruz: 61
  7. Sonora: 58
  8. Morelos: 58
  9. Yucatán: 45
  10. Durango: 44

La mayoría de los reportes corresponden a personas mexicanas

Respecto a la nacionalidad, el RNPDNO señala que la mayor parte de los casos corresponde a personas mexicanas:

  • 633 hombres mexicanos
  • 427 mujeres mexicanas

También hubo reportes de personas de otras nacionalidades:

  • Estados Unidos: 3 hombres y 2 mujeres
  • Colombia: 1 hombre
  • Honduras: 2 mujeres
  • Francia: 1 mujer
  • Chile: 1 mujer

Así avanza el sexenio en materia de desapariciones

Las cifras acumuladas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas indican que, durante el actual sexenio, se han registrado 59 mil 809 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas.

De ese total:

  • 20 mil 351 personas continúan desaparecidas o no localizadas (34.03%)
  • 39 mil 458 fueron localizadas (65.97%)

Entre quienes fueron encontrados:

  • 36 mil 356 estaban con vida (92.14%)
  • 3 mil 102 fueron localizados sin vida (7.86%)

Al igual que ocurrió en julio, las mujeres de entre 15 y 19 años representan el grupo con más desapariciones en el acumulado del sexenio, con 8 mil casos, seguidas por los hombres de la misma edad, con 5 mil 577.

En cuanto a las entidades con más personas desaparecidas en el periodo, encabezan la lista:

  • Estado de México: 7 mil 362
  • Ciudad de México: 5 mil 816
  • Nuevo León: 4 mil 696
  • Guanajuato: 4 mil 272
  • Puebla: 3 mil 478
  • Sonora: 3 mil 249
  • Sinaloa: 2 mil 655
  • Chiapas: 2 mil 200
  • Quintana Roo: mil 879
  • Veracruz: mil 731

En conjunto, estos 10 estados concentran 35 mil 607 casos, de acuerdo con las cifras del RNPDNO, consultadas el 3 de agosto de 2026.

En el acumulado del sexenio de Claudia Sheinbaum, el Registro indica que la mayoría de las personas reportadas como desaparecidas corresponden a nacionalidad mexicana.

Los registros muestran:

  • Mexicana: 37,226 hombres y 21,521 mujeres
  • Estadounidense: 195 hombres y 103 mujeres
  • Colombiana: 136 hombres y 43 mujeres
  • Venezolana: 97 hombres y 55 mujeres
  • Hondureña: 68 hombres y 37 mujeres
  • Guatemalteca: 39 hombres y 15 mujeres
  • Cubana: 32 hombres y 20 mujeres
  • Salvadoreña: 17 hombres y 11 mujeres
  • Canadiense: 9 hombres y 3 mujeres
  • Nicaragüense: 8 hombres y 6 mujeres

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