Adolescentes de 15 a 19 años vuelven a liderar las desapariciones en julio de 2026
Durante julio de 2026, México registró mil 70 reportes de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, de las cuales 575 permanecían desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Los datos muestran que las adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años fueron nuevamente el grupo con más reportes de desaparición, al acumular 193 casos, la cifra más alta entre todas las edades y ambos sexos. En el mismo rango de edad se contabilizaron 137 hombres.
Las adolescentes encabezan las cifras del mes
El comportamiento por edades coloca nuevamente a los jóvenes de entre 15 y 19 años como el grupo más afectado.
Durante julio se reportaron:
- Mujeres de 15 a 19 años: 193 casos
- Hombres de 15 a 19 años: 137 casos
El segundo grupo con más reportes correspondió a menores de 10 a 14 años, con:
- 81 mujeres
- 40 hombres
Mientras que entre las personas de 20 a 24 años se registraron:
- 92 hombres
- 28 mujeres
Más de la mitad de los casos siguen sin resolverse
Del total de las mil 70 personas reportadas durante julio:
- 575 permanecían desaparecidas o no localizadas, equivalentes al 53.74%
- 495 fueron localizadas, es decir, el 46.26%
Entre quienes fueron encontrados:
- 478 fueron localizados con vida (96.57%)
- 17 fueron localizados sin vida (3.43%)
En cuanto al sexo de las personas reportadas:
- 637 fueron hombres (59.53%)
- 433 fueron mujeres (40.47%)
Ciudad de México concentró el mayor número de reportes
Las entidades con más registros durante julio fueron:
- Ciudad de México: 127
- Tamaulipas: 75
- Quintana Roo: 74
- Michoacán: 73
- Guanajuato: 71
- Veracruz: 61
- Sonora: 58
- Morelos: 58
- Yucatán: 45
- Durango: 44
La mayoría de los reportes corresponden a personas mexicanas
Respecto a la nacionalidad, el RNPDNO señala que la mayor parte de los casos corresponde a personas mexicanas:
- 633 hombres mexicanos
- 427 mujeres mexicanas
También hubo reportes de personas de otras nacionalidades:
- Estados Unidos: 3 hombres y 2 mujeres
- Colombia: 1 hombre
- Honduras: 2 mujeres
- Francia: 1 mujer
- Chile: 1 mujer
Así avanza el sexenio en materia de desapariciones
Las cifras acumuladas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas indican que, durante el actual sexenio, se han registrado 59 mil 809 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas.
De ese total:
- 20 mil 351 personas continúan desaparecidas o no localizadas (34.03%)
- 39 mil 458 fueron localizadas (65.97%)
Entre quienes fueron encontrados:
- 36 mil 356 estaban con vida (92.14%)
- 3 mil 102 fueron localizados sin vida (7.86%)
Al igual que ocurrió en julio, las mujeres de entre 15 y 19 años representan el grupo con más desapariciones en el acumulado del sexenio, con 8 mil casos, seguidas por los hombres de la misma edad, con 5 mil 577.
En cuanto a las entidades con más personas desaparecidas en el periodo, encabezan la lista:
- Estado de México: 7 mil 362
- Ciudad de México: 5 mil 816
- Nuevo León: 4 mil 696
- Guanajuato: 4 mil 272
- Puebla: 3 mil 478
- Sonora: 3 mil 249
- Sinaloa: 2 mil 655
- Chiapas: 2 mil 200
- Quintana Roo: mil 879
- Veracruz: mil 731
En conjunto, estos 10 estados concentran 35 mil 607 casos, de acuerdo con las cifras del RNPDNO, consultadas el 3 de agosto de 2026.
En el acumulado del sexenio de Claudia Sheinbaum, el Registro indica que la mayoría de las personas reportadas como desaparecidas corresponden a nacionalidad mexicana.
Los registros muestran:
- Mexicana: 37,226 hombres y 21,521 mujeres
- Estadounidense: 195 hombres y 103 mujeres
- Colombiana: 136 hombres y 43 mujeres
- Venezolana: 97 hombres y 55 mujeres
- Hondureña: 68 hombres y 37 mujeres
- Guatemalteca: 39 hombres y 15 mujeres
- Cubana: 32 hombres y 20 mujeres
- Salvadoreña: 17 hombres y 11 mujeres
- Canadiense: 9 hombres y 3 mujeres
- Nicaragüense: 8 hombres y 6 mujeres
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